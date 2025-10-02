¡Una joya! FIFA presenta 'Trionda' el balón oficial para el Mundial 2026

La espera terminó. A poco más de ocho meses de que inicie el Mundial 2026, que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá, FIFA dio a conocer el balón oficial con el que se disputará la competencia.

El nombre TRIONDA y rinden homenaje a los tres países que albergarán por primera vez de manera conjunta la Copa Mundial: Canadá, México y Estados Unidos.

El patrón combina rojo, verde y azul, en representación de las banderas de los anfitriones. Incluye iconografía alusiva a cada nación, hojas de arce (Canadá), águila (México) y estrellas (Estados Unidos). Los destellos dorados hacen referencia al trofeo de la Copa Mundial de la FIFA.

Tecnología de última generación

El TRIONDA como ya es costumbre en los balones de competencias internacionales, incluye tecnología de balón conectado, es decir, un sensor de movimiento que transmite datos precisos en tiempo real al sistema VAR. Esto permitirá a los árbitros tomar decisiones 'más justas y rápidas', especialmente en jugadas de fuera de juego.

Así presentaron el balón

Las primeras imágenes del balón fueron compartidas en redes sociales, tanto por la FIFA, como por la marca que se encargará de producir el esférico. Más tarde, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, destacó que el TRIONDA refleja la 'unidad y pasión' de los países anfitriones y se mostró ansioso por ver los primeros goles con este balón.

La revelación del esférico se suma a otras novedades recientes rumbo al Mundial 2026, como, la presentación de las mascotas oficiales, el anuncio de que la FIFA donará un dólar por cada entrada vendida al Fondo FIFA y Global Citizen para la educación y la gran expectación por el sorteo final, que se celebrará el 5 de diciembre en Washington D. C.

Camino al Mundial

El Mundial 2026 será la edición número 23 del torneo y la primera en reunir a 48 selecciones, lo que lo convierte en la Copa Mundial más grande jamás organizada. De momento sólo tenemos a 18 naciones confirmadas, sin embargo, en los siguientes meses se seguirán agregando más.

Con la presentación del TRIONDA, la cuenta regresiva hacia la gran cita del futbol ha dado un nuevo paso. El balón ya está listo para rodar en los estadios de Canadá, México y Estados Unidos. Además, los primeros boletos para la justa mundialista ya están a la venta.