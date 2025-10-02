Europa League: Estos fueron los resultados de la Jornada 2

Se reanudó la actividad en el segundo torneo más importante de Europa, la UEFA Europa League, la cual trajo consigo la Jornada 2 de la Fase de Liga y que tuvo grandes encuentros de principio a fin.

Jornada 2 de la Europa League | AP

Se mueve la tabla en Europa

Pese a ser solo la segunda fecha, los equipos necesitan buscar la mayor cantidad de puntos posibles, esto con el fin de no despegarse de la zona de clasificación y así poder soñar con la etapa de eliminación directa.

La Jornada dio inicio con el duelo de la Roma vs Lille y que terminó con una victoria a favor del equipo visitante. En simultáneo, el Real Betis conseguía su victoria como visitante ante el Ludogorets de Bulgaria.

Más adelante en la noche futbolera, Fenerbahçe recibió al conjunto francés del OGC Niza. El equipo de Edson Álvarez logró quedarse con los tres puntos en casa y así meterse en la pelea de los primeros puestos.

Victoria del Celta de Vigo ante el PAOK | AP

¿Cuáles fueron las sorpresas de la Jornada?

Pese a que muchos de los juegos se llevaron a cabo tal como lo pensado, hubo un par de sorpresas en la Jornada que se robaron los tres puntos del equipo favorito y que se meten a la perla de un lugar en la zona de clasificación.

El primer equipo en dar la sorpresa fue el SK Brann, quien en casa logró derrotar al FC Utrecht, de la liga de los Países Bajos, con un cerrado marcador de 1-0. Junto al equipo de Brann, el Braga de Portugal derrotó de visitante 0-2 al Celtic.

Finalmente, el duelo que sorprendió a propios y extraños fue la derrota del equipo de la Premier League, Nottingham Forest, quienes en casa cayeron 2-3 ante el FC Midtjylland, de la Liga de Dinamarca.

Duelo de la Europa League | AP

Estos fueron los demás resultados de la Jornada 2:

Panathinaikos 1-2 Go Ahead Eagles

FCSB 0-2 Young Boys

Football Club Viktoria Plzeň 3-0 Malmö

Bolonia 1-1 Friburgo

Lyon 2-0 ​​RB Salzburg

KRC Genk 0-1 Ferencvárosi

Maccabi 1-3 GNK Dinamo Zagreb

SK Sturm Graz 2-1 Rangers FC

Celta de Vigo 3-1 PAOK

FC Oporto 2-1 Estrella Roja

Feyenoord 0-2 Aston Villa

Victoria de FC Midtjylland ante el Nottingham Forest | AP