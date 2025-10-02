Visita de Cristiano Ronaldo, Mundial 2026 y NFL; los eventos que recibirá el Estadio Azteca en 2026

Continúa la cuenta regresiva para el inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, misma que se celebrará con Canadá, Estados Unidos y México como coanfitriones. Con ello, será la tercera ocasión que el Estadio Azteca -Estadio Banorte tras la renovación- reciba una justa mundialista.

Sin embargo, el torneo internacional no será el único evento relevante que se celebrará en el coloso de Santa Úrsula. Para su reapertura, se espera que la Selección Mexicana se enfrente a Portugal de Cristiano Ronaldo, mientras que en otras disciplinas, el comisionado de la NFL, Roger Goodell, confirmó la intención de que la liga regrese a México.

Por ello, el 2026 será un año memorable para el histórico inmueble diseñado por Pedro Ramírez hace 60 años y que se sigue consolidando como uno de los más destacados a nivel internacional.

La NFL volverá a México en 2026 | IMAGO 7

¿Cuántos y qué partidos del Mundial 2026 recibirá el Estadio Azteca?

Además del partido inaugural, programado para el 11 de junio, el estadio de la Ciudad de México albergará cuatro compromisos más: dos de Fase de Grupos y dos de Fase Eliminatoria. Los dos primeros están programados para 17 y 24 de junio, mientras que el de Primera Ronda será el 30 de junio y el de Segunda Ronda el 5 de julio.

De esta forma, el Estadio Azteca se convertirá en el primero en la historia del futbol en recibir tres Mundiales. Los dos primeros fueron en solitario, en 1970 y 1986, y gracias a lo cual el coloso de Santa Úrsula vio coronarse a figuras como Pelé con la Selección de Brasil y Diego Armando Maradona con la de Argentina, respectivamente.

El Estadio Azteca sigue haciendo historia | MEXSPORT

Figuras internacionales y la NFL en el Azteca

Además del torneo de la FIFA, el inmueble recibirá partidos de alto calibre internacional. Tanto América como el Tri quieren "reinaugurar" su casa con rivales mediáticos, y aunque en el caso de los azulcremas no se ha confirmado cuándo y contra quién será este juego, con la selección todo apunta a que será Portugal.

El compromiso entre selecciones nacionales está previsto para el sábado 28 de marzo, durante la última Fecha FIFA antes del Mundial 2026, y se espera la participación de Cristiano Ronaldo. Las negociaciones han avanzado favorablemente y solo se arruinaría si los lusos no avanzan directo al Mundial y tienen que disputar repechaje.

Mientras que en otros deportes, la NFL regresará después de cuatro años. El triunfo 38-1 de los San Francisco 49ers contra los Arizona Cardinals fue el último juego de la liga en el Estadio Azteca, ya que después comenzaron las obras de remodelación. "Volveremos a Ciudad de México el próximo año, lo cual nos entusiasma mucho".

La reapertura del estadio Azteca está cerca | MEXSPORT

"El objetivo es llegar a 16 partidos internacionales por temporada para que cada equipo tenga un partido internacional. Nuestro siguiente paso después de Australia, el próximo año, será trasladar el juego a Asia. Nos tomamos muy en serio la idea de convertirnos en un deporte global”, señaló Goodell.

Los Dallas Cowboys, por medio de su dueño Jerry Jones, han externado el interés de jugar en territorio mexicano. Sin embargo, sería hasta abril del próximo año, cuando se confirme el calendario de la Temporada 2026, que se sepan las franquicias que visiten México.

Los Niners fueron el último equipo en visitar el Azteca | IMAGO 7