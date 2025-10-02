Selección Mexicana: Laterales que podrían reemplazar a Rodrigo Huescas de cara al Mundial 2026

La lesión de Rodrigo Huescas cayó como balde de agua fría para la Selección Mexicana, pues se perfilaba para ser el elegido para cubrir la posición de lateral derecho en la Copa del Mundo 2026.

Huescas en acción | AP

Huescas, fuera de las canchas hasta final de la temporada

El mexicano se someterá a una cirugía que lo dejará fuera hasta el final de la temporada, lo que complica su inclusión a la convocatoria de Javier Aguirre para la justa mundialista del próximo año.

Ante ello, la atención se ha dirigido a las alternativas de Javier Aguirre para cubrir la zona del lateral derecho, pues hay futbolistas que durante el ciclo mundialista han levantado la mano, pero no han convencido en su totalidad durante dicho periodo.

¿Qué jugadores podrían reemplazar a Huescas para el Mundial 2026?

Israel Reyes es uno de los laterales derechos que se postula como uno de los favoritos para suplir a Rodrigo Huescas, pues sus actuaciones con el América en los recientes éxitos del equipo lo colocan con grandes credenciales para pelear el puesto.

Reyes con América | MEXSPORT

Jorge Sánchez ha sido un elemento recurrente con la Selección Mexicana, incluso fue parte de la convocatoria de Gerardo Martino en la Copa del Mundo de Qatar 2022. Además, su actividad constante en Cruz Azul lo hacen estar en la lista de posibles reemplazantes de Huescas.

Otro de los laterales derechos del América, Kevin Álvarez podría ser el elegido para tomar el lugar del futbolista de Copenhague, pues también fue una de las piezas de André Jardine para el Tricampeonato de Liga MX.

Julián Araujo es otro de los posibles laterales para suplir a Huescas, sin embargo, con Bournemouth no ha tenido los minutos deseados, por lo que tendrá que tener actividad constante en el equipo dirigido por Andoni Iraola en la Premier League.

Por último, uno de los elementos que se podría colar es Richard Ledezma, quien recientemente llegó a Chivas y ha tenido actuaciones destacadas. Pese al momento irregular del Rebaño, el exjugador de PSV podría ser una de las opciones.

Ledezma con Chivas | MEXSPORT