'Regresarás más fuerte': El mensaje de apoyo de Santi Giménez a Rodrigo Huescas

La noche de Champions League dejó una noticia que cimbró tanto en Dinamarca como en México: Rodrigo Huescas sufrió una lesión de ligamentos que lo alejará de las canchas por varios meses. El futbolista, que había mostrado gran nivel en el Copenhague, salió del terreno de juego con evidentes gestos de dolor y encendió las alarmas en su club y en la Selección Mexicana.

Horas después del encuentro, el equipo danés confirmó el diagnóstico: una rotura de ligamentos que obligará al jugador a someterse a cirugía y a un largo proceso de rehabilitación. La noticia cayó como un balde de agua fría, ya que Huescas era una de las apuestas de futuro para el conjunto mexicano de cara a la Copa del Mundo 2026.

La lesión de Rodrigo Huescas llega en un momento clave para su carrera. Con apenas 22 años, el exjugador de Cruz Azul había encontrado regularidad en el futbol europeo y su nombre comenzaba a sonar con fuerza como opción para Javier Aguirre en las próximas convocatorias. Su ausencia ahora genera dudas sobre si podrá llegar en condiciones óptimas al máximo torneo de selecciones.

En México, la noticia no tardó en generar reacciones. Diversos jugadores y aficionados enviaron mensajes de apoyo a Huescas en redes sociales, deseándole una pronta recuperación. Uno de los gestos más destacados fue el de Santiago Giménez, actual delantero del AC Milan, quien compartió vestidor con él en Cruz Azul.

¿Cuál fue el mensaje de Santiago Giménez?

“Mucho ánimo hermanito, regresarás más fuerte y vendrán cosas mejores. Que Dios te bendiga”, escribió Giménez en una historia de Instagram, acompañada de una fotografía de Huescas. Este mensaje rápidamente se viralizó entre los seguidores celestes y de la Selección.

La rotura de ligamentos es una de las lesiones más complicadas para los futbolistas, ya que la recuperación puede extenderse entre 6 y 9 meses, dependiendo de la gravedad y la respuesta física de cada jugador. En el caso de Huescas, este tiempo lo dejaría fuera de gran parte de la temporada europea y pondría en riesgo su preparación rumbo al Mundial de Norteamérica 2026.

El Copenhague, por su parte, emitió un comunicado en el que aseguró que apoyará al mexicano en todo el proceso de recuperación.

Con esta situación, la Selección Mexicana pierde momentáneamente a una de sus joyas en crecimiento. Sin embargo, el deseo de miles de aficionados es que Rodrigo Huescas supere este duro momento y vuelva a brillar en Europa, demostrando que puede ser una de las piezas clave para México en el futuro inmediato.

