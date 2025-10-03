Athletic Club alza la voz en San Mamés en apoyo a la comunidad palestina refugiada

El Athletic Club de Bilbao volverá a demostrar que su compromiso va más allá del terreno de juego. En la previa del duelo ante el RCD Mallorca, San Mamés será escenario de un emotivo acto en favor de la comunidad palestina refugiada, con la presencia de Honey Thaljieh, embajadora del club y pionera del futbol femenino en Palestina.

Williams en partido | X: @AthleticClub

¿Cuál es la iniciativa del Athletic Club para ayudar a Palestina?

La iniciativa forma parte del proyecto que la Fundación Athletic Club puso en marcha junto a UNRWA Euskadi el pasado 21 de septiembre, y que arrancó oficialmente en octubre. Gracias a esta cooperación internacional, cerca de 8.000 niños y niñas refugiadas en Siria tendrán acceso a clases de educación física en 16 centros escolares gestionados por la agencia de Naciones Unidas.

Con el objetivo de visibilizar este esfuerzo, el Athletic ha organizado un acto simbólico previo al pitido inicial. Once personas refugiadas palestinas residentes en Euskal Herria, representantes de UNRWA y la propia Thaljieh saldrán al centro del campo para recibir una ovación de la afición rojiblanca. En paralelo, los videomarcadores mostrarán un mensaje directo de solidaridad: “Athletic Palestinaren alde. Stop genozidioa”.

Afición durante partido | X: @AthleticClub

El gesto se suma a la conmemoración del 125 aniversario del Athletic Club, en el que Thaljieh fue elegida como embajadora por su trayectoria vinculada a la paz y la igualdad de género. Excapitana y cofundadora de la selección femenina de Palestina, su figura es reconocida como un ejemplo de resistencia y transformación a través del futbol.

La Fundación Athletic también ha preparado una presentación oficial del proyecto a medios, que incluirá un desayuno de trabajo y la proyección especial de un capítulo de la película “Les rebelles du foot 2”, presentada por Eric Cantona y dirigida por Gilles Pérez y Gilles Rof. Dicho filme, dedicado a la historia de Honey Thaljieh, ya tuvo espacio en el Thinking Football Film Festival de 2015.

La proyección se llevará a cabo el viernes 10 de octubre a las 10:00 horas en la sala de prensa José Iragorri de San Mamés. Posteriormente, Thaljieh, Bárbara Ruiz Balzola (representante de UNRWA Euskadi) y Galder Reguera (director de estrategia de la Fundación Athletic Club) detallarán los alcances de este programa en apoyo a familias palestinas refugiadas en Siria.

La futbolista palestina también participará en el coloquio del Thinking Football Film Festival el sábado por la noche, a las 20:00 horas, tras la proyección de los cortometrajes “Girls Move Mountains”, “My Very Own Footballer” y “Cómo los cosacos descubrieron el fútbol”. Un espacio donde volverá a poner sobre la mesa el poder del deporte como herramienta de cambio social.

Athletic Club refuerza identidad

Con estas acciones, el Athletic Club reafirma que su visión solidaria y cultural es inseparable de su identidad deportiva. San Mamés, más que un estadio, se consolida como un punto de encuentro donde el futbol sirve de altavoz para las causas humanas más urgentes, en este caso, la visibilización de una comunidad que resiste en medio de la adversidad.

Momentos de partido de Athletic Club | X: @AthleticClub