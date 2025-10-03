Manifestantes pro-Palestina se oponen al partido entre Italia e Israel

Manifestantes proPalestina se acercaron el viernes a las puertas del centro de entrenamiento del equipo de futbol de Italia para exigir que no se juegue su próximo partido de clasificación para la Copa del Mundo contra Israel debido a la guerra en Gaza.

La protesta fue parte de una huelga nacional de más de dos millones de personas a lo largo y ancho de la península, según el sindicato más grande del país. Los manifestantes también reaccionaban a una misión de ayuda bloqueada por las fuerzas israelíes.

Los manifestantes piden que no se juegue el Italia vs Israel | AP

Italia tiene programado recibir a Israel en Údine el 14 de octubre. La UEFA había estado considerando suspender a Israel debido a la guerra. Los jugadores no estaban en el centro de entrenamiento de Coverciano en Florencia, pero el equipo se reunirá allí el lunes.

Los manifestantes parecían comportarse pacíficamente al otro lado de la calle del complejo de futbol, sosteniendo en alto una pancarta que decía en italiano: "Detengamos el sionismo con la resistencia". Un líder de la protesta tomó un micrófono y gritó: "¿Cómo pueden seguir permitiendo que Israel, un estado sionista y criminal, juegue partidos de futbol?"

Los manifestantes piden que no se juegue el Italia vs Israel | AP

Decenas de protestas han estallado en toda Italia desde la noche del miércoles, después de que la marina israelí interceptara la Flotilla Global Sumud, deteniendo a sus activistas.

El viernes, trabajadores y estudiantes salieron a las calles después de que los sindicatos más grandes del país convocaran una huelga general de un día en solidaridad con los palestinos y la flotilla. Se bloquearon autopistas, cientos de trenes fueron cancelados o retrasados, al igual que varios vuelos nacionales, y muchas escuelas privadas y públicas cerraron.

Los manifestantes piden que no se juegue el Italia vs Israel | AP

Los enfrentamientos estallaron brevemente en Milán, donde los manifestantes que bloqueaban la circunvalación de la ciudad comenzaron a lanzar botellas a la policía, que respondió con bombas de humo.

Italia jugó contra Israel en Údine el pasado octubre en la Liga de Naciones. Ese partido se desarrolló sin incidentes en medio de una fuerte presencia policial y a pesar de una manifestación pro-palestina antes del juego. Italia ganó 4-1.