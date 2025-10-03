LaLiga: ¿Cuándo y dónde ver el Real Madrid vs Villarreal de la Jornada 8?

El Real Madrid vuelve a la acción en LaLiga después de haber caído frente al Atlético de Madrid en el Metropolitano, donde perdió el invicto y también el liderato en el campeonato español.

Los dirigidos por Xabi Alonso está a un punto del FC Barcelona, que mantiene el invicto en LaLiga y que es líder en solitario, por lo que el encuentro en el Santiago Bernabéu cobra mayor relevancia, a pesar de ser jornada ocho.

Real Madrid se enfrentará al Villarreal | AP

Por su parte, el Villarreal está tercero en la tabla general del campeonato español, cinco victorias, un empate y una derrota los tienen a dos unidades del Real Madrid, que tiene la ventaja histórica, al menos, en los últimos diez encuentros, donde los merengues tienen cinco victorias, tres empates y solo dos derrotas.

La última vez que el Real Madrid perdió contra el Villarreal fue en la temporada 2022-2023, cuando el cuadro merengue cayó frente al Submarino Amarillo, ganando como visitante por marcador de 3-2.

El Madrid cayó en el Derbi de Madrid | AP

Llega el descanso para el Madrid

El cuadro merengue tendrá su tercer partido en menos de 10 días, entendiendo que después del juego frente al Atlético de Madrid, los Merengues se enfrentaron al Kairat Almaty por Champions League.

Después de la Fecha FIFA, el Madrid se enfrentará al Getafe, a la Juventus en Champions y cerrarán frente al FC Barcelona en El Clásico en el Santiago Bernabéu.

Real Madrid goleó al Kairat Almaty en Champions | AP

¿Cuándo y dónde ver el Real Madrid vs Villarreal?