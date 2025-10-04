Hansi Flick pone en duda el regreso de Lamine Yamal para enfrentar al Real Madrid

Restan un par de semanas para que se dispute El Clásico entre Real Madrid y Barcelona, pero el conjunto culé presenta algunas preocupaciones, especialmente por si podrá jugar la joya de 18 años, Lamine Yamal.

Yamal en partido | AP

¿Qué dijo Hansi Flick sobre Lamine Yamal?

Hansi Flick dio pistas sobre si el atacante español podrá regresar a tiempo para enfrentar al Real Madrid, pues sus molestias en el pubis tras el encuentro ante PSG en Champions League, lo dejarán fuera por algunas semanas.

"No sé si Lamine Yamal estará listo para El Clásico. Es una lesión complicada; no es sencillo decir si puede jugar en dos o tres semanas. Lo llevaremos paso a paso", señaló Hansi Flick sobre el joven futbolista.

Lamine Yamal no estará para el partido ante Sevilla, un duelo clave para Barcelona en su búsqueda de afianzarse en el primer puesto de la tabla de LaLiga, pues solo tienen un punto de ventaja sobre Real Madrid.

Los partidos que se podría perder Lamine Yamal

En caso de que el atacante no llegue al encuentro con Real Madrid, se perdería los partidos contra Girona y Olympiacos, además de los duelos con la Selección de España, donde se generó una polémica tras ser convocado.

De momento, el cuerpo médico del Barcelona mantiene prudencia con los tiempos de recuperación de Lamine Yamal, pues se trata de una zona muy sensible y cualquier sobrecarga podría agravar la lesión. El objetivo principal del club es evitar una recaída que lo aleje por más tiempo de las canchas, especialmente considerando el calendario exigente que afrontará el equipo entre octubre y noviembre.

Lamine Yamal ante PSG | AP

Desde su irrupción en el primer equipo, Yamal se ha convertido en una pieza fundamental para Hansi Flick, no solo por su desequilibrio en el uno contra uno, sino también por su capacidad para generar ocasiones de gol. Su ausencia podría obligar al técnico alemán a modificar su esquema ofensivo, con opciones como Raphinha o Ferran Torres para ocupar su lugar en el extremo derecho.

En el entorno culé, la esperanza es que el joven atacante pueda, al menos, estar en la convocatoria para El Clásico, aunque sea desde el banquillo. Todo dependerá de cómo evolucione en las próximas dos semanas, donde será evaluado día a día para determinar si puede regresar a tiempo a uno de los partidos más esperados del año.

Yamal en acción | AP



