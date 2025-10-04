¡Emotivo e insólito! jugadores de Chile lloraron al creer estar fuera del Mundial cuando era todo lo contrario

En un giro inesperado, la Selección de Chile logró clasificar a la siguiente fase del Mundial Sub-20, a pesar de caer 2-1 ante Egipto en su último partido de la fase de grupos. El encuentro, disputado con gran intensidad, dejó a los jugadores chilenos entre lágrimas tras el pitazo final, al creer que habían quedado eliminados del torneo juvenil organizado por la FIFA.

Duelo Chile vs Egipto Mundial Sub-20 I @LaRoja

Momentos de confusión

El drama se vivió minutos después del término del partido, cuando el cuerpo técnico recibió la confirmación oficial: Chile estaba clasificado a Octavos de Final. La sorpresa y alegría invadieron al plantel, que pasó de la desolación a la euforia en cuestión de instantes, gracias a un insólito desempate que pocos anticiparon.

@LaRoja

Ambas selecciones, Chile y Egipto, terminaron empatadas en puntos, diferencia de goles y goles a favor, lo que obligó a recurrir a uno de los criterios menos comunes establecidos por la FIFA: el Fair Play. Este sistema de desempate premia al equipo que haya recibido menos tarjetas amarillas y rojas durante la fase de grupos.

En este caso, Chile superó a Egipto al haber acumulado un menor número de amonestaciones. Esta ventaja disciplinaria permitió que la escuadra dirigida por el técnico nacional accediera a los octavos de final del Campeonato Mundial Sub-20, marcando un hecho inédito en la historia del fútbol juvenil chileno.

@LaRoja

¿Qué dice el reglamento en estos casos?

El reglamento de la FIFA para torneos juveniles establece una escala de puntuación negativa en el Fair Play: una tarjeta amarilla suma -1 punto, una doble amarilla equivale a -3, una roja directa -4 y una amarilla seguida de roja directa -5. Chile logró mantener una mejor conducta en el campo, lo que finalmente fue clave para su clasificación.

Victoria de Egipto sobre Chile I @LaRoja

Este desenlace ha generado múltiples reacciones en redes sociales y medios deportivos a nivel nacional e internacional. La situación ha sido calificada como "el milagro del Fair Play", destacando la importancia de mantener la disciplina, incluso en partidos de alta tensión como los del Mundial Sub-20.

Para Chile, este avance representa una oportunidad de redención deportiva tras un inicio de campeonato irregular. Con el boleto asegurado a los octavos, el equipo buscará corregir errores y preparar su próximo desafío con renovadas energías, sabiendo que el sueño mundialista sigue vivo.

La anécdota quedará registrada como una de las historias más insólitas del Mundial Sub-20 Chile 2025, y un recordatorio para futuras generaciones de que el juego limpio no solo es un valor ético, sino que puede marcar la diferencia en el momento menos esperado.

@FIFAWorldCup