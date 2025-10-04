Chelsea vs Liverpool EN VIVO Premier League Jornada 7

La Premier League retoma su curso este fin de semana después de los compromisos europeos y lo hace con un enfrentamiento que concentra toda la atención. Chelsea recibe al Liverpool en Stamford Bridge, en un duelo directo entre dos de los equipos más laureados de Inglaterra, ambos urgidos de un triunfo que devuelva confianza a sus plantillas.

El conjunto de Enzo Maresca llega tras semanas irregulares. En liga sufrió dos derrotas consecutivas frente a Manchester United y Brighton, además de un triunfo ajustado sobre Lincoln City en la EFL Cup. Sin embargo, la victoria frente al Benfica en la UEFA Champions League revitalizó al plantel y refuerza la esperanza de que puedan trasladar esa reacción a la competición doméstica.

Los Blues no tienen margen para más tropiezos si quieren mantenerse en la pelea por el título. Para este partido deberán sobreponerse a la ausencia de Trevoh Chalobah, sancionado por su expulsión contra el Brighton. Maresca apuesta a que el poder ofensivo de sus atacantes y la solidez de su mediocampo marquen diferencia ante un rival directo.

Liverpool, en tanto, atraviesa un momento igualmente complejo. El equipo de Arne Slot perdió en Estambul frente al Galatasaray en Champions y cayó en la Premier League contra el Crystal Palace, dejando escapar puntos valiosos en la carrera por los primeros lugares. La irregularidad preocupa en Anfield y este duelo representa una oportunidad para recuperar terreno.

El golpe más duro para los Reds es la ausencia de Alisson Becker, lesionado en Turquía, lo que obliga a Slot a recurrir a su portero suplente en un escenario tan exigente como Stamford Bridge. Aun así, el Liverpool conserva la calidad suficiente para competir en un choque grande y espera que su tridente ofensivo pueda inclinar la balanza.

Posibles alineaciones del Chelsea vs Liverpool

Chelsea: Sánchez; James, Disasi, Silva, Chilwell; Enzo Fernández, Caicedo, Gallagher; Sterling, Nkunku, Jackson.

Baja confirmada: Trevoh Chalobah (suspensión).

Liverpool: Kelleher; Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk, Robertson; Mac Allister, Szoboszlai, Gravenberch; Salah, Núñez, Luis Díaz.

Baja confirmada: Alisson Becker (lesión).