Manchester United respira con contundente victoria sobre Sunderland en Premier League

Manchester United encontró una balsámica victoria en la Premier League, luego de algunos resultados negativos. Los Red Devils se llevaron el triunfo por 2-0 sobre el recién ascendido, Sunderland.

Lemmens durante el partido | AP

Así fue la victoria de Manchester United sobre Sunderland

Es apenas la tercera victoria del Manchester United en lo que va de la temporada en Premier League y llega tras una dura derrota ante Brentford por 3-1. Entre dudas y polémicas con el entrenador, Rúben Amorim, los tres puntos llegan a calmar la situación.

Además, la victoria toma una mayor relevancia y significado, pues la próxima jornada se disputará la mayor rivalidad en el futbol inglés: Liverpool vs Manchester United en Anfield, luego del parón internacional.

Mason Mount fue el encargado de abrir el marcador al minuto 8 y Sunderland intentó reaccionar rápidamente al golpe recibido en el inicio del encuentro en Old Trafford, aunque con poca claridad.

Manchester United festeja gol | AP

Benjamin Sesko anotó su segundo gol como jugador del Manchester United, y el primero en Old Trafford al minuto 31, luego de un intento de despeje erróneo por parte de la defensa del Sunderland.

La alineación del Manchester United tuvo un ligero cambio en la portería, con la inclusión de Senne Lammens en lugar de Altay Bayindir. El arquero belga tuvo una actuación correcta que podría convencer a Amorim de ser su titular.

Sunderland, que inició con buen ritmo la temporada sufrió su segunda caída en la Premier League, pero aún así ha sido un comienzo prometedor al ser un recién ascendido al máximo circuito.

¿Qué sigue para Manchester United?

Manchester United respira previo al partido ante el Campeón de Premier League, para el cual tendrán tiempo de preparar por el parón internacional. Los Red Devils confían en su nuevo delantero Sesko, y el buen rendimiento de Lemmens.

Momentos del partido | AP



