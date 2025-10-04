Kudus debuta como goleador y da triunfo al Tottenham ante Leeds United

El Tottenham vivió una tarde especial en Elland Road. Mohammed Kudus, uno de los fichajes más sonados del verano, marcó su primer gol con los Spurs y aseguró la victoria 2-1 sobre el Leeds United, resultado que coloca al equipo de Thomas Frank en los primeros puestos de la Premier League.

Tottenham vence a Leeds United | AP

El duelo no careció de emoción. Apenas a los 23 minutos, Mathys Tel abrió el marcador para la visita con un disparo que se desvió lo justo para incrustarse en la esquina superior. Sin embargo, Leeds, que no perdía en casa desde febrero, reaccionó pronto y encontró el empate al 34’ por medio de Noah Okafor, quien aprovechó un rebote en el área chica.

Antes del descanso, Tel volvió a rozar la gloria con un cabezazo al travesaño, pero la historia estaba reservada para Kudus. El ghanés, llegado desde el West Ham como apuesta de Thomas Frank, apareció al minuto 57 con una jugada individual: se internó desde la derecha y con un disparo raso venció a Karl Darlow, firmando así el tanto del triunfo.

La anotación fue suficiente para mantener el invicto de los Spurs en sus últimos siete partidos en todas las competencias, además de consolidar el buen inicio de la era Frank, quien apenas suma una derrota desde que asumió el banquillo este verano.

Con este resultado, el Tottenham se ubica provisionalmente en la segunda posición de la tabla, a la espera de lo que haga Arsenal en su visita al West Ham y del choque entre el líder Liverpool y Chelsea.

Elland Road se rindió a la entrega de su equipo, pero la noche fue de Kudus y de unos Spurs que vuelven a ilusionar en la Premier League.