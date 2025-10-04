Nada afortunados: Real Oviedo cae ante el Levante y se hunden más en la Tabla de LaLiga

Comenzó el sábado futbolero en todo el mundo, con LaLiga retomando acciones en su Jornada 8, siendo el duelo entre el Real Oviedo ante el Levante, el encargado de inaugurar esta octava fecha.

Duelo Real Oviedo vs Levante I @RealOviedo

Como en los viejos tiempos

En un duelo que no ocurría en la liga de España desde el 2003, Asturianos y Grantes se vieron las caras por primera vez en mucho tiempo fuera de la liga de plata y tal como tenían acostumbrada a su afición en LaLiga2, fue un partido lleno de intensidad y llegada en ambas áreas.

Jornada 8 de LaLiga I @LevanteUD

Los primeros minutos fueron para los azules, el equipo de casa que necesitado de puntos y de la mano de un parado ofensivo del estratega, Veljko Paunovic, se fueron al frente para buscar la ventaja en el marcador.

Pese a la potencia de Salomón Rondón, los disparo de larga distancia de Hassan y los centros de Brekalo, el equipo recién ascendido no pudo romper el marco del Levante, protegido por el guardameta australiano, Mathew Ryan.

Luego de aguantar el ataque asturiano, el Levante, poco a poco se empezó a sentir mejor en el terreno de juego, tomando la bola y pisando cada vez más el área rival. El cero se rompió minutos después de la posesión de las Ranas, cuando en un balón a profundidad controlado por Manu Sánchez, terminó en un centro raso y potente, que gracias a un disparo de volea por Carlos Álvarez, terminó dentro de las redes y así se fue el 0-1.

Carlos Álvarez vs Oviedo I @LevanteUD

Fortuna y futbol

Ya para el completo, ambos equipos buscaron mantener el control del partido, uno con estrategias más ofensivas que el otro, sin embargo, la figura de Ryan se hizo grande en el arco del Levante, provocando que los de Oviedo no encontrarán la manera de marcar su primer gol.

Cuando mejor jugaba el equipo de casa; llegando a colgar un disparo al palo derecho y teniendo más ocasiones de gol, los Granates aprovecharon una posesión larga para así ponerse arriba 0-2, gracias a un remate de Etta Eyong, quien se encontró con el balón dentro del área chica.

Aunque los Asturianos no se cansaron de buscar el marco rival, Federico Viñas, Santi Cazorla y Chaira, no fueron suficientes para generar una jugada que pusiera a soñar a los asistentes del juego.

Al final, el duelo que no se jugaba en LaLiga desde el 2003, terminó en la victoria del visitante, quienes se posicionan momentáneamente en el lugar 13. Por su parte, Oviedo no termina por convencer y tras esta dolorosa derrota en casa, el equipo permanecerá en la posición 15, rayando la zona de descenso.

@LevanteUD