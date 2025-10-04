Arsenal vs West Ham EN VIVO Premier League Jornada 7

La Premier League avanza hacia su séptima fecha y las diferencias entre quienes aspiran a la cima y aquellos que apenas buscan sobrevivir comienzan a notarse con claridad. En ese contexto, el duelo entre Arsenal y West Ham se presenta como el retrato perfecto de la disparidad que reina en Inglaterra: un equipo en plena forma contra otro que intenta desesperadamente escapar del fondo de la tabla.

El Arsenal, actual sublíder del campeonato, suma trece puntos y mantiene la persecución de un Liverpool que domina con dos unidades de ventaja. Los Gunners muestran solidez y regularidad, alimentando la ilusión de sus aficionados con la posibilidad de pelear el título. En contraste, el West Ham vive un arranque desolador, situado en la penúltima posición con apenas cuatro puntos y un rendimiento que preocupa a su afición, solo por encima de un Wolverhampton hundido tras seis derrotas en seis partidos.

El recuerdo inmediato de este choque trae un sabor agridulce: en la campaña pasada, el West Ham sorprendió y se impuso 1-0 en la jornada 26, un resultado inesperado que aún resuena en el vestuario gunner. Sin embargo, la dinámica actual parece indicar que repetir aquella hazaña será un reto monumental, aunque el fútbol inglés siempre ha demostrado que está hecho de imprevistos.

El presente del Arsenal es contundente. No pierde desde el 31 de agosto, precisamente contra el Liverpool, y acumula desde entonces cinco victorias y un empate. A ello se suma un inicio perfecto en la Champions League, con dos triunfos en dos partidos, incluido un sólido 2-0 frente al Olympiacos en el que, pese a desperdiciar ocasiones claras, confirmaron su capacidad para resolver encuentros de alta exigencia.

La única nube en el horizonte para Mikel Arteta es la lista de lesionados, que priva al equipo de piezas claves como Gabriel Jesus, Kai Havertz, Noni Madueke y el capitán Martin Ødegaard. La ausencia de estos jugadores obliga al técnico español a reinventar su esquema, aunque la plantilla ha respondido con solvencia.

Del lado contrario, el West Ham trata de encontrar estabilidad con Nuno Espírito Santo en el banquillo. Tras dos derrotas consecutivas, logró rescatar un empate 1-1 ante el Everton, con 48% de posesión y tres disparos al arco, aunque la falta de contundencia sigue siendo su talón de Aquiles. Para colmo, el equipo tampoco podrá contar con Luis Guilherme ni Niclas Füllkrug, lesionados y sin fecha clara de regreso, lo que complica aún más la misión de sumar en el Emirates.

Posibles alineaciones del Arsenal vs West Ham

Arsenal: Raya; White, Saliba, Gabriel, Zinchenko; Partey, Rice, Smith Rowe; Saka, Trossard, Martinelli.

West Ham: Areola; Coufal, Zouma, Aguerd, Emerson; Soucek, Ward-Prowse; Bowen, Paquetá, Benrahma; Antonio.