Manchester United vs Sunderland EN VIVO Premier League Jornada 7

El Manchester United atraviesa una de sus peores etapas en años. Para la temporada 2025/26, la directiva destinó 200 millones de euros en fichajes que reforzaran al plantel de Ruben Amorim, pero el arranque ha sido desalentador. La inversión aún no se refleja en resultados y la presión crece en Old Trafford.

Con seis fechas disputadas, los Red Devils apenas suman siete puntos y se ubican en el puesto número doce de la clasificación. La falta de contundencia ofensiva y los constantes errores defensivos dibujan un panorama preocupante para un club acostumbrado a competir por lo más alto. La sensación es que el equipo ha perdido identidad y carácter competitivo.

El Sunderland, en cambio, vive un momento histórico. Con una de las plantillas más baratas de la Premier League —valorada en 290 millones de euros, solo por encima del Burnley—, marcha quinto en la tabla con once unidades, demostrando que se puede competir con orden, disciplina y eficacia. Su inicio de campaña no es casualidad: los Black Cats se consolidan como la gran sorpresa de Inglaterra.

La crisis del United se refleja incluso fuera del campo. El exdelantero Rasmus Højlund, ahora en el Napoli, fue protagonista de una polémica al señalar el logo de la Champions League, gesto que muchos interpretaron como burla hacia el club que no logró clasificarse a la máxima competencia continental. La falta de protagonismo europeo pesa en el ánimo de los aficionados.

En cuanto a las bajas, Amorim pierde a dos jugadores clave. Lisandro Martínez estará fuera por lesión de ligamento cruzado, mientras que Diogo Dalot no será opción debido a molestias musculares. Dos ausencias que complican aún más el armado de una zaga que ha sufrido en cada jornada.

El Sunderland, bajo el mando de Régis Le Bris, presume la mejor defensa del torneo: son el único club que ha mantenido su portería en cero durante las primeras seis fechas, igualando la marca que el Liverpool alcanzó en septiembre de 2024. Aunque tampoco estarán disponibles Romaine Mundle ni Leo Hjelde por lesión, el equipo se mantiene firme y confiado en extender su buen momento.

Posibles alineaciones y bajas confirmadas

Manchester United: Onana; Wan-Bissaka, Varane, Maguire, Shaw; Casemiro, Mount; Garnacho, Bruno Fernandes, Rashford; Højlund.

Bajas: Lisandro Martínez (ligamento cruzado), Diogo Dalot (molestias musculares).

Sunderland: Patterson; Hume, Ballard, O’Nien, Cirkin; Neil, Ekwah; Clarke, Pritchard, Roberts; Stewart.

Bajas: Romaine Mundle y Leo Hjelde (lesión).