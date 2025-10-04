Vinicius Jr. firmó el mejor arranque de su carrera con el Real Madrid

Este fin de semana, cuando el Real Madrid se enfrentó al Villarreal en el Santiago Bernabéu, Vinicius Jr. recuperó la memoria y firmó un doblete, una expulsión provocada y un penal provocado, firmando su mejor inicio desde que llegó al Real Madrid, eso sí, después de ocho fechas jugadas en LaLiga.

Hasta antes del partido contra el Villarreal, Vinicius Jr. había tenido su mejor arranque en LaLiga en la campaña 2021-2022, donde logró marcar cinco goles, asistió en otros dos, provocó una expulsión para el rival y logró un penal para el Real Madrid.

Cuatro años después, el extremo brasileño firmó su mejor campaña como madridista, hasta la fecha ocho de LaLiga, Vinicius tiene cinco goles, ha asistido para otros cuatro y ha firmado una expulsión y un penal a favor del cuadro que hoy por hoy dirige Xabi Alonso.

Esta temporada, hasta lo que llevamos disputado, ha sido (en contraste) el peor inicio del brasileño con el Real Madrid en la UEFA Champions League, donde después de dos partidos disputados, no ha podido marcar ni un solo gol para la causa merengue.

El Real Madrid tendrá tres encuentros en ocho días después del parón de Fecha FIFA, primero se enfrentarán en el Colliseum frente al Getafe, luego en el Bernabéu para jugar frente a la Juventus de Turín y cerrar la semana contra el FC Barcelona en El Clásico

