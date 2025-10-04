Gilberto Mora en el radar del Barcelona; señalan medios en España

La Selección Mexicana Sub-20 continúa su camino en el Mundial de Chile, en el que enfrentará al combinado local en los Octavos de Final. El Tri avanzó de fase gracias a un sólido desempeño colectivo, pero un nombre ha brillado por encima del resto: Gilberto Mora, mediocampista de apenas 16 años que se ha convertido en una de las grandes revelaciones del torneo.

Gilberto Mora | MEXSPORT

La joya mexicana que seduce al Barça

Medios españoles como Mundo Deportivo informaron que el FC Barcelona sigue muy de cerca a Mora, quien actualmente milita en Xolos de Tijuana. El joven futbolista ha llamado poderosamente la atención del cuerpo de ojeadores blaugranas por su madurez táctica, visión de juego y capacidad para liderar el mediocampo a pesar de su corta edad.

No es la primera vez que el conjunto catalán observa de cerca al jugador mexicano. Ya durante la última Copa Oro, Gilberto Mora se convirtió en uno de los nombres más comentados en las oficinas del Barça. Su perfil encaja con la filosofía de fútbol de posesión y creatividad que caracteriza a La Masía, la cantera azulgrana.

En la Fase de Grupos del Mundial Sub-20, Mora fue determinante en los tres partidos de México. Participó en las jugadas clave, recuperó balones en zonas comprometidas y fue pieza central en las transiciones ofensivas. Su rendimiento ha sido tan consistente que los reportes europeos ya lo califican como uno de los mediocampistas más prometedores del torneo.

El Barça lleva varios años buscando jóvenes talentos en América Latina que puedan incorporarse a su proyecto a mediano plazo. Nombres como Ronald Araújo y Vitor Roque son ejemplos de esta estrategia. En ese contexto, Mora aparece como una apuesta interesante, especialmente por su edad y margen de crecimiento.

¿Cuenta con más pretendientes?

Aunque el interés del Barcelona es el más mediático, no es el único club europeo que tiene en la mira al mexicano. Según reportes, equipos como Manchester City, Real Madrid y Ajax también han enviado visores para analizar de cerca su desempeño. El mercado de jóvenes promesas es altamente competitivo, y Mora ya está en el radar de las potencias.

Si se concreta una oferta del FC Barcelona, Gilberto Mora podría seguir los pasos de otros mexicanos que dieron el salto a Europa desde muy jóvenes, como Diego Lainez o Rafael Márquez. Sin embargo, su entorno es consciente de que una decisión de este calibre debe tomarse con cautela, priorizando su desarrollo futbolístico.

Mientras tanto, Mora y el Tricolor se concentran en su próximo duelo ante Chile. El mediocampista sabe que cada actuación en este Mundial es una vitrina. Barcelona observa, y el futbol mexicano sueña con ver a una de sus joyas formarse en una de las canteras más prestigiosas del mundo.

