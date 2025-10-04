Guillermo Ochoa se luce con asistencia y consigue su primer triunfo en Chipre

Guillermo Ochoa, vivió una jornada destacada en el fútbol europeo al regresar a la titularidad con su nuevo equipo, AEL Limassol FC, en la Liga de Chipre. En la Jornada 6 del campeonato, el equipo del guardameta azteca consiguió una importante victoria por marcador de 4-1 frente al Anorthosis Famagusta.

Ochoa en su nuevo equipo I @aelfc_official

Regreso en grande

El arquero mexicano fue pieza clave en el triunfo, no solo por su presencia bajo los tres palos, sino por su participación activa durante los 90 minutos. Ochoa mostró seguridad, liderazgo y reflejos felinos en varias jugadas de peligro, reafirmando que su calidad sigue vigente, incluso en una liga poco habitual para los futbolistas latinoamericanos.

Una de las intervenciones más destacadas de Ochoa fue una estirada en la primera mitad que evitó lo que parecía un gol cantado para el Anorthosis. Aunque no pudo detener el único tanto del rival, estuvo muy cerca de hacerlo, demostrando su experiencia y capacidad de reacción. Su actuación fue ampliamente reconocida tanto por los aficionados como por los medios locales.

ESPECTACULAR ASISTENCIA DE GUILLERMO OCHOA EN CHIPRE 🦅 pic.twitter.com/sfY3PpoXQH — Club América Out Of Context (@OutOfContextAme) October 4, 2025

¿Cómo influyó Guillermo Ochoa en el juego ofensivo de su equipo?

Además de sus labores defensivas, Guillermo Ochoa sorprendió al colaborar de manera directa en el marcador ofensivo. En una jugada inusual para un portero, el mexicano realizó un despeje largo desde su propia área que terminó asistiendo a Morgan Ferrier, quien definió con precisión para ampliar la ventaja en el marcador. La asistencia de Ochoa fue uno de los momentos más virales del encuentro.

Ochoa en su presentación con AEL Limassol I X

Este tipo de acciones no solo destacan por su espectacularidad, sino que también reflejan el compromiso y la visión de campo del guardameta. Ochoa continúa demostrando que su influencia va más allá de proteger su portería, y que puede aportar al equipo incluso en zonas ofensivas. Su liderazgo y trayectoria están empezando a marcar diferencia en la plantilla chipriota.

La victoria fue especialmente importante para AEL Limassol, que venía de una racha negativa en jornadas anteriores. Con este resultado, el equipo suma puntos valiosos y recupera confianza, algo en lo que la presencia de Ochoa ha tenido un papel fundamental. El portero mexicano ha comenzado a ganarse el respeto de sus compañeros y de la afición en Chipre.

Para Guillermo Ochoa, esta actuación representa una respuesta clara a las críticas recibidas tras su paso por el Salernitana en la Serie A. Su decisión de llegar al fútbol chipriota fue cuestionada por algunos, pero su rendimiento parece estar dándole la razón. Con más ritmo de juego y confianza, el guardameta apunta a mantenerse vigente de cara a futuros llamados internacionales.

Con su gran actuación en la Jornada 6, Ochoa reafirma que aún tiene mucho que ofrecer dentro del campo. A sus 40 años, el arquero continúa escribiendo su historia en Europa, ahora con la camiseta del AEL Limassol FC, y demuestra que, cuando se trata de defender una portería, su nombre sigue siendo sinónimo de garantía.

