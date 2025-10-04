Chelsea vence agónicamente a Liverpool con gol de Estevao

El Chelsea consiguió una victoria de oro ante el Liverpool en Stamford Bridge con marcador 2-1, en un partido lleno de intensidad, emociones y un cierre dramático que dejó al vigente campeón de la Premier League con su tercera derrota consecutiva.

Festejo | AP

Estevao, héroe del Chelsea ante Liverpool

El héroe del encuentro fue Estevao, la joven joya brasileña del conjunto londinense, quien apareció en el tiempo añadido para empujar el balón en el segundo palo y firmar el tanto del triunfo, desatando la euforia entre los aficionados locales.

El brasileño, recientemente llegado del Palmeiras, anotó su primer gol con la camiseta del Chelsea, un tanto que puede marcar un antes y un después en su adaptación a la Premier League, y que llega en un momento crucial para los “Blues”.

El duelo fue muy disputado de principio a fin. Chelsea y Liverpool ofrecieron un espectáculo vibrante en el que ninguno quiso ceder terreno, pero la efectividad en los instantes finales terminó inclinando la balanza a favor del conjunto londinense.

Caicedo festeja | AP

¿Liverpool está en decadencia?

Para el Liverpool, la derrota significó un golpe duro antes del parón internacional. El equipo no solo perdió el partido en los minutos finales, sino también la cima de la clasificación, quedando un punto por detrás del Arsenal, nuevo líder de la Premier League.

El conjunto dirigido por Mikel Arteta superó al West Ham por 2-0, resultado que le permitió escalar al primer lugar y aprovechar el tropiezo del Liverpool, que atraviesa su momento más complicado de la temporada.

Por su parte, el Manchester United también hizo su parte al vencer 2-0 al Sunderland, manteniéndose en la pelea por los puestos europeos, mientras observa de cerca la batalla entre los tres grandes aspirantes al título.

Con este resultado, el Chelsea recupera confianza y cierra una semana perfecta frente a su afición. La irrupción de Estevao, autor del gol decisivo, le da un nuevo aire al proyecto londinense, que empieza a mirar con optimismo la segunda parte del campeonato.

En acción | AP