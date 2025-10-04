Arsenal toma liderato de Premier League tras victoria sobre West Ham

El Arsenal volvió a mostrar su fortaleza en el Emirates Stadium con una sólida victoria 2-0 sobre el West Ham, aunque la preocupación recae nuevamente en Martin Odegaard. El mediocampista noruego tuvo que abandonar el campo antes del medio tiempo por tercera vez consecutiva debido a molestias físicas, lo que encendió las alarmas en el cuerpo técnico de Mikel Arteta. Pese a ello, los ‘Gunners’ respondieron con carácter y sumaron tres puntos vitales en su lucha por el liderato.

Arsenal festeja gol | AP

Así fue el triunfo de Arsenal sobre West Ham

El West Ham, bajo la dirección de Nuno Espírito Santo en su segundo encuentro, llegó al norte de Londres decidido a resistir. El planteamiento inicial fue claro: defender con orden y aprovechar alguna oportunidad aislada. Incluso, antes del primer minuto, Füllkrug tuvo una ocasión inmejorable que envió por encima del travesaño. Sin embargo, tras ese susto inicial, el Arsenal tomó el control absoluto del encuentro.

A partir del minuto siete, los ‘Gunners’ se adueñaron del balón y del ritmo. Las asociaciones entre Eze, Gyökeres y Saka generaron constantes llegadas, aunque la falta de puntería y las intervenciones de Aréola mantuvieron vivo al conjunto visitante. La lesión de Odegaard trajo preocupación, pero también la oportunidad para Martín Zubimendi, quien entró con autoridad para mantener la intensidad en el mediocampo.

El dominio local se transformó en gol al minuto 38. Tras un disparo cruzado de Eze que Aréola no logró contener, Declan Rice apareció desde atrás para empujar el rebote y abrir el marcador ante su exequipo. Por respeto, el mediocampista inglés no celebró, pero su tanto rompió el muro del West Ham y desató la euforia en el Emirates.

Saka festeja gol | AP

Justo antes del descanso, el Arsenal rozó el segundo gol con un potente disparo de Calafiori que se estrelló en el poste. Esa acción reflejó el hambre del equipo de Arteta, que regresó del vestidor con la intención de sentenciar el duelo lo antes posible. La insistencia encontró premio en el minuto 67, cuando Jurrien Timber fue derribado en el área y Bukayo Saka, con frialdad, convirtió el penalti para llegar a 100 participaciones de gol en la Premier League.

Con la ventaja asegurada, Arteta aprovechó para rotar piezas y dar descanso a hombres clave como Rice y Eze, pensando en el desgaste de la temporada. El West Ham intentó reaccionar en los minutos finales, pero sin claridad ni convicción para inquietar a David Raya, que vivió una tarde tranquila.

El Arsenal cerró el encuentro sin sobresaltos y con la satisfacción de haber superado otro obstáculo pese a las adversidades. La victoria no solo refuerza la confianza del equipo, sino que también aumenta la presión sobre el Liverpool, que deberá responder ante el Chelsea para mantener la cima del campeonato.

¿Qué pasará con Odegaard?

Mientras tanto, las alarmas siguen encendidas en torno a Martin Odegaard. Su liderazgo y capacidad creativa son esenciales para el funcionamiento del equipo, y una ausencia prolongada podría ser un golpe sensible. Aun así, el Arsenal demostró que cuenta con una plantilla amplia, decidida a pelear hasta el final por el título de la Premier League.

Momentos del partido | AP



