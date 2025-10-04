México vence Marruecos de la mano de Gilberto Mora y clasifica a los Octavos de Final en el Mundial Sub 20

La Selección Mexicana Sub-20 cumplió con su objetivo y avanzó a los Octavos de Final del Mundial tras vencer por la mínima diferencia a Marruecos. El único tanto del encuentro fue obra de Gilberto Mora desde el punto penal, en un duelo intenso y cerrado dentro del Grupo C, considerado el más complicado del certamen.

Duelo de México vs Marruecos I MEXSPORT

El susto de Mateo Levy

La preocupación se encendió al minuto 31, cuando Mateo Levy tuvo que salir inmovilizado y en camilla luego de un fuerte golpe en la cabeza. En una jugada aérea, Naim Byar cayó sobre el jugador de Cruz Azul, quien perdió el conocimiento por unos segundos. Levy fue trasladado de inmediato al hospital, acompañado por su familia.

Fuera de peligro, pero bajo observación

Horas después del encuentro, se confirmó que Levy se encuentra fuera de peligro. El diagnóstico inicial fue conmoción cerebral, y el mediocampista será sometido a estudios neurológicos para descartar complicaciones.

Lesión de Levy I MEXSPORT

El penal que cambió el destino

Al minuto 50, Obed Vargas fue clave al provocar la jugada que definiría el partido: un disparo suyo fue desviado con la mano por Anas Tajaouart dentro del área. El árbitro no dudó y señaló penal a favor de México, que Gilberto Mora transformó con frialdad en el gol de la clasificación.

Marruecos respondió, pero sin premio

El conjunto africano intentó reaccionar de inmediato. Al 56’, Younes El Bahraoui empujó la pelota al fondo de la red, pero el gol fue anulado por fuera de lugar de Saad El Haddad.

Jornada 3 de la Fase de Grupos Mundial de Chile 2025 I MEXSPORT

Gilberto Mora, la joya del Tri

Con su tanto frente a Marruecos, Mora firmó su tercer gol en el torneo y reafirmó su condición de figura. El mediocampista de 16 años ha participado en los cinco goles que México ha marcado en el Mundial Sub-20: una asistencia ante Brasil, un doblete frente a España y el penal decisivo en este encuentro.

México sigue soñando

Con este triunfo, el equipo de Lalo Arce cerró la fase de grupos con paso firme y moral en alto. En el grupo más exigente del Mundial, México se ganó su boleto entre los 16 mejores del mundo.

Anotación de México I MEXSPORT

Grupo C

El líder del grupo quedó en manos de Marruecos con seis puntos, después México con 5, España con 4, y al fondo Brasil con solo una unidad.

Siguiente partido ante Chile

México se medirá ante Chile, quedó como segundo lugar en el Grupo A, en próximo martes 7 de octubre en Octavos de Final.