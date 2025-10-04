¡Poder regiomontano! Los méritos de Lainez y Berterame para ser convocados a la Selección Mexicana

La Selección Mexicana dio a conocer su lista de convocados para los próximos partidos amistosos ante Colombia y Ecuador, y entre los elegidos destacan dos jugadores que militan en equipos regiomontanos: Diego Lainez de Tigres y Germán Berterame de Rayados. Ambos atraviesan un buen momento en la Liga MX y repiten llamado con el “Tri”.

Berterame festeja gol | IMAGO7

¿Qué méritos tienen Diego Lainez y Germán Berterame para ir a la Selección Mexicana?

Diego Lainez ha sido pieza constante en el esquema de Tigres durante el Apertura 2025. El extremo suma 11 partidos como titular, en los que ha contribuido con dos goles y tres asistencias, consolidándose como uno de los jugadores más desequilibrantes del plantel dirigido por Guido Pizarro.

En tanto, Germán Berterame se ha convertido en uno de los referentes ofensivos de Rayados. El atacante argentino naturalizado mexicano ha disputado 11 encuentros como titular en el torneo, acumulando seis goles y siendo parte fundamental del ataque albiazul. Su constancia y olfato goleador lo mantienen en el radar de la selección.

Lainez en partido | IMAGO7

Para ambos futbolistas, esta será su segunda convocatoria consecutiva con México, reflejo de la confianza del cuerpo técnico en su rendimiento actual. Lainez y Berterame buscan afianzarse como opciones estables dentro del combinado nacional rumbo a la Copa del Mundo 2026.

En el caso de Lainez, su trayectoria con el “Tri” ya es amplia. Ha estado en 46 partidos con la Selección Mexicana, de los cuales ha jugado 30, sumando tres goles, tres asistencias y 919 minutos en el campo.

Por su parte, Berterame apenas comienza su camino con el representativo nacional. Hasta el momento acumula tres partidos disputados, con 112 minutos jugados, sin goles ni asistencias, pero con el respaldo de su productividad a nivel de clubes.

Buen momento para el futbol regio

El llamado de ambos refleja el buen momento del futbol regio, que continúa aportando figuras al combinado tricolor. Tigres y Rayados, rivales en la cancha, vuelven a coincidir en contribuir al presente de la Selección Mexicana del Futbol.

Los próximos duelos ante Colombia y Ecuador servirán como una nueva oportunidad para que Lainez y Berterame consoliden su lugar en la competencia por un puesto titular en el equipo nacional.

Berterame con Rayados | IMAGO7