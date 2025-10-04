Atlético San Luis explota contra Selección Mexicana: "Faltó él"

La convocatoria de Javier Aguirre para la Fecha FIFA de octubre no pasó desapercibida y, como era de esperarse, volvió a encender la polémica. Entre los nombres seleccionados por el entrenador mexicano para defender el arco del Tricolor, la ausencia de ciertos futbolistas generó molestia en algunos clubes de la Liga MX, al punto de que uno decidió lanzar una indirecta pública hacia la Selección Mexicana.

Sánchez durante partido | IMAGO7

La lista de arqueros incluyó a Luis Malagón, Raúl Rangel y Carlos Acevedo, tres opciones con distintos momentos en sus clubes, pero ninguno exento de debate. Sin embargo, lo que realmente llamó la atención fue el mensaje del Atlético San Luis, que aprovechó la oportunidad para reclamar el olvido de su portero titular, Andrés Sánchez.

¿Cuál fue la indirecta de Atlético de San Luis a la Selección Mexicana?

A través de redes sociales, el club potosino publicó una fotografía del guardameta, acompañada del texto: “Faltó él”. La publicación rápidamente se viralizó y generó un intenso debate entre los aficionados, quienes en su mayoría coincidieron en que el arquero merecía al menos una oportunidad con el Tricolor.

Andrés Sánchez, de 28 años, ha sido una de las gratas revelaciones bajo los tres palos en el último año. Se consolidó como titular en San Luis gracias a sus reflejos, liderazgo y consistencia, siendo uno de los porteros más regulares del torneo. Su valor de mercado ha crecido de forma notable, y su nivel lo coloca entre los mejores del futbol mexicano.

Sánchez en acción | IMAGO7

La polémica llega en un contexto donde el arco de la Selección Mexicana sigue siendo un tema sensible. Desde hace varios años, la posición de portero ha estado marcada por la falta de renovación y por decisiones que, en opinión de muchos, parecen responder más a jerarquías o antecedentes que al rendimiento actual.

Guillermo Ochoa, otra de las ausencias

Por si fuera poco, otro foco de atención fue la ausencia de Guillermo Ochoa. El histórico guardameta no fue incluido en la lista, lo que causó sorpresa, sobre todo después de haber encontrado nuevo equipo en el futbol de Chipre con el Limassol FC. Su exclusión, sin embargo, parece temporal.

Todo indica que Ochoa habría pedido tiempo para adaptarse a su nueva etapa en Europa, motivo por el cual Aguirre decidió darle descanso en esta convocatoria. El técnico, de hecho, habría sido claro con él al asegurarle que, si logra continuidad y mantiene su nivel, seguirá siendo considerado rumbo al Mundial de 2026.

Entre reclamos de clubes, ausencias ilustres y nuevos nombres, la Selección Mexicana encara otra Fecha FIFA con la esperanza de ajustar de la mejor manera para el Mundial 2026.

Andrés Sánchez en partido | IMAGO7