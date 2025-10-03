James Rodríguez lidera convocatoria de Colombia para enfrentar a México en Fecha FIFA

La Selección Colombiana, dirigida por Néstor Lorenzo, dio a conocer la convocatoria de futbolistas que se enfrentarán a la Selección Mexicana en la próxima Fecha FIFA; entre los nombres resaltantes aparecen James Rodríguez, Álvaro Angulo y Kevin Mier que juegan en la Liga MX.

James Rodríguez l FCFSeleccionCol

Además de dichos jugadores aparecen elementos importantes como: David Ospina, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí, Yerson Mosquera, Richard Ríos, Luis Díaz, Luis Suárez, Yáser Asprilla y el siempre todo terreno Rafael Santos Borré.

Los cafeteros están listos para encarar sus duelos amistosos, después clasificado al Mundial 2026, en otra intensa Eliminatoria Sudamericana ahora tendrá partidos de preparación que iniciará enfrentando a México y días después a Canadá.

Luis Díaz l FCFSeleccionCol

¿Cómo clasificó al Mundial 2026?

Los dirigidos por Néstor Lorenzo tuvieron casi hasta la última fecha para sellar su pase al Mundial 2026; Colombia terminó cerrando su boleto a la próxima justa mundialista tras golear en casa a Bolivia en la penúltima fecha de la Conmebol.

Finalmente, los cafeteros cerraron la Eliminatoria con una goleada de 6-3 sobre Venezuela donde Luis Suárez, el delantero del Sporting Lisboa, hizo cuatro anotaciones una de la caras frescas que presenta este combinado en el ataque.

Colombia terminó como terceros en la clasificación con 28 unidades, al igual que Uruguay, Brasil y Paraguay, pero con mejor posición; los comandados por Néstor Lorenzo solo terminaron por debajo de Argentina y Ecuador.

Luis Díaz con Colombia l FCFSeleccionCol

Convocatoria completa de Colombia

Como porteros; David Ospina, Kevin Mier y Álvaro Montero. Como defensas; Álvaro Angulo, Andrés Román, Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica, Yerry Mina y Yerson Mosquera. Mediocampistas; Richard Ríos, Kevin Castaño, James Rodríguez, Jefferson Lerma, Juan Camilo Portilla y Juan Fernando Quintero.

Finalmente, como atacantes; Jaminton Campaz, Johan Carbonero, Juan Camilo Hernández, Kevin Serna, Luis Díaz, Luis Suárez, Yáser Asprilla y Rafael Santos Borré.

Luis Suárez l FCFSeleccionCol