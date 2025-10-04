Mundial Sub-20: ¿Quién será el rival de México en Octavos de Final?

La Selección Mexicana Sub-20 logró los tres puntos ante su similar de Marruecos, por lo que consiguió su clasificación a la siguiente ronda. El cuadro de Eduardo Arce tuvo una actuación redonda con la gran participación individual de Gilberto Mora y Yael Padilla, quienes fueron parte importante de la clasificación a Octavos de Final.

Ahora, el conjunto mexicano ya conoce a su rival dentro de la Copa del Mundo de Chile, y es nada más y nada menos que el anfitrión. El conjunto chileno logró su clasificación al ser el segundo mejor del Grupo A, solo por detrás de su similar de Japón.

Rumbo a Octavos de Final | MEXSPORT

¿Cómo le fue a Chile en la Fase de Grupos?

Pese a que el equipo chileno comenzó de gran manera la participación en su Mundial, con una victoria de 2-1 ante Nueva Zelanda, poco a poco se cayó. El conjunto andino perdió su siguiente partido ante los nipones, pero la hecatombe fue en la última fecha.

La Roja enfrentó a Egipto por el pase a la siguiente ronda y, pese a que comenzaron de gran manera el encuentro, con gol de Nicolás Cárcamo, los africanos comenzaron a acechar sin cesar. El segundo tiempo fue de los egipcios, quienes con un golazo de último minuto por parte de Omar Khedr se llevaron el triunfo.

Rumbo a Octavos de Final | MEXSPORT

La victoria egipcia y la derrota chilena abrió todos los criterios de desempate para decidir el segundo lugar del Grupo A, que terminó por ser para los anfitriones. Chile avanzó sobre Egipto por Fair Play, ya que los Faraones tuvieron a dos miembros de su cuerpo técnico amonestados, además de cinco jugadores de campo; mientras que los sudamericanos solamente recibieron cinco tarjetas amarillas.

¿Cuándo y dónde es el siguiente compromiso del Tricolor?

El conjunto de Eduardo Arce buscará conseguir su boleto a Cuartos de Final ante los anfitriones, instancia en la México llegó por última vez en el Mundial de Corea del Sur en 2017. La Selección Mexicana y su similar de Chile se enfrentarán en el Estadio Elías Figueroa Brander, Valparaíso.

Rumbo a Octavos de Final | MEXSPORT

La fecha en la que el conjunto mexicano tendrá su cita con la historia será el próximo martes 7 de octubre, a las 13:30 horas (tiempo del centro de México). Varios jugadores buscarán la forma de ganarse un lugar dentro de la alineación titular contra los anfitriones.

De igual forma, Gilberto Mora intentará incrementar su cuota goleadora, ya que sus tres tantos lo hacen uno de los máximos artilleros del certamen juvenil. Al momento, el joven jugador de Xolos está empatado con: Alejo Sarco de Argentina y Benja Cremaschi de Estados Unidos.

Joya mexicana | MEXSPORT