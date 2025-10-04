Brasil fue eliminado en Fase de Grupos de un Mundial Sub 20 por primera vez en su historia

Con el final de la Fase de Grupos de la Copa Mundial de Chile en la categoría Sub 20, ha venido una de las más grandes sorpresas de toda la competencia, pues Brasil ha quedado fuera por primera ocasión apenas en la Primera Ronda. El desastroso torneo para la 'Verdeamarelha' se ha concretado después de ser vencidos 1-0 por España, quienes aún se aferran a una posible clasificación a Octavos de Final.

Los dirigidos por Ramon Hubner no tuvieron una buena participación en el certamen y han hecho historia para mal, siendo el primer combinado carioca en irse tan temprano del torneo, además haciéndolo en el llamado 'Grupo de la Muerte'.

Brasil ha quedado fuera de la competencia | AP

Despedida tempranera y sorpresiva

El Grupo C de la Copa del Mundo ha tenido un acomodo de posiciones bastante sorpresivo, con Marruecos dominando el sector al obtener el primer lugar con seis puntos después de dos victorias ante España y Brasil en la segunda fecha del torneo; los marroquíes conservaron el primer lugar incluso con la derrota ante la Selección Mexicana con el mismo marcador por el cual eliminaron a los brasileños (1-0).

El segundo lugar fue para México, quienes empataron en la primera fecha ante Brasil 2-2, en el segundo partido tuvieron el mismo resultado ante España y vencieron al combinado africano en la última jornada; España sumó solamente cuatro puntos y fue tercero, lo que dejó a los cariocas como el último lugar después de dos derrotas, ante Marruecos y contra los españoles, sumando un solo punto en contra del Tri en el primer partido.

Derrota dolorosa para los sudamericanos | AP

Mala memoria futbolística

La Selección Brasileña ha tenido una baja importante de juego, pues apenas ocho meses atrás fueron los ganadores del campeonato sudamericano al vencer a su rival máximo: Argentina, sumado al hecho de que de ese mismo torneo son los más ganadores con un total de 13 títulos. El equipo con más participaciones dentro de la competencia es Chile, el anfitrión de la copa en la que los cariocas acaban de ser eliminados.

Los brasileños no han podido ni siquiera meterse a la posibilidad de clasificar como uno de los posibles mejores terceros lugares del torneo, dentro de los cuales se meterán solamente tres y España aún aspira a una de esas posiciones de clasificación a Octavos, solamente esperando unos resultados más.

Gilberto lamentando la eliminación | AP

¿Cuáles fueron los resultados que provocaron la eliminación de Brasil?

México venció por la mínima a Marruecos con gol en solitario de Gilberto Mora vía penal, sumando un total de cinco puntos para poder quedarse sin problema con el segundo puesto y enfrentar a la anfitriona Chile el próximo martes en el Estadio Elías Figueroa Brander.

En cuanto al partido de la Jornada 3 entre España y Brasil, los europeos consiguieron ganar por la mínima para concretar su primer resultado con suma de tres puntos, permitiéndoles quedarse en una zona de posible siguiente ronda, caso contrario de los brasileños, quienes por primera vez se han quedado fuera en la primera ronda sin posibilidad de pelear el campeonato.

La victoria de México dejó sin ninguna posibilidad a Brasil | AP