Brentford vs Manchester City EN VIVO Premier League Jornada 7

REDACCIÓN RÉCORD
5 de Octubre de 2025

 

 

El Gtech Community Stadium se prepara para recibir un de los duelos más atractivos de la Jornada 7 de la Premier League: Brentford vs Manchester City.

Las Abejas marchan en la decimocuarta posición de la tabla, pero de locales son un rival muy complicado y buscarán dar una sorpresa.

El pasado fin de semana dieron una gran exhibición y consiguieron su segunda victoria de la campaña tras imponerse 3-1 al Manchester United.

Por su parte, los Citizens de ha poco parecen estar regresando al gran nivel que los ha caracterizado en los últimos años y esperan dar muestra de ello.

A media semana dejaron escapar la victoria en Champions ante Mónaco, pero en liga cuentan con tres partidos al hilo sin perder. La fecha anterior golearon 5-1 al Burnley.

Premier League
Manchester City

