Mundial Sub-20: Así se jugarán los Octavos de Final de la Copa del Mundo en Chile

Este sábado se definieron dos grupos del Mundial Sub-20, mismo que se juega en Chile, quedando algunos partidos configurados para los Octavos de Final de la Copa del Mundo de la categoría.

Después de las victorias de México, de España, de Argentina y de Australia, solo hay un partido de la siguiente fase confirmado, el México vs Chile, ambos por ser segundos lugares de sus respectivos grupos.

México ya está en los Octavos del Mundial Sub-20 | AP

Las selecciones clasificadas, hasta el momento, son: Ucrania, Argentina, Marruecos, Paraguay, Japón e Italia, los equipos que completarán la siguiente ronda, saldrán de la última fecha de la Fase de Grupos del Mundial Sub-20, misma que se jugará este domingo.

Cuando falta una fecha por disputarse, quedan ocho lugares disponibles, dos de los primeros y dos de los segundos lugares de los sectores E y F, además de tres mejores terceros lugares.

Chile Sub-20 jugará ante México | @LaRoja

¿Quiénes podría calificar como mejores terceros?

Aunque Australia, con tres puntos, aparece calificado como el primero de los mejores terceros, aún quedan los cuatro lugares disponibles en esa posición, los que podrían meterse son: Corea del Sur (4 puntos), España (4 puntos) y Egipto (3 puntos).

Sudáfrica, Francia, Noruega y Nigeria son las selecciones que podrían calificar en la última fecha de la Fase de Grupos del Mundial sub-20.

Japón Sub-20 también ya está calificado | AP

¿Cómo quedan los cruces?