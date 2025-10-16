Prensa de Guatemala le ruega a Luis Fernando Tena clasificar al Mundial 2026

La Selección de Guatemala vive uno de los momentos más esperanzadores de su historia. Nunca antes había estado tan cerca de clasificarse a una Copa del Mundo, y ahora, de la mano del técnico mexicano Luis Fernando Tena, los chapines sueñan con alcanzar el ansiado boleto al Mundial 2026. La prensa local, los aficionados y los propios jugadores comparten la misma ilusión: ver por primera vez a su país en la máxima cita del futbol.

Tena en partido | MEXSPORT

Guatemala se ilusiona con el Mundial

Los buenos resultados en la reciente Fecha FIFA de octubre encendieron la ilusión. Guatemala consiguió cuatro puntos valiosos que la mantienen con amplias posibilidades de avanzar. De hecho, el equipo estuvo muy cerca de lograr el pleno, pero un empate de último minuto ante Surinam impidió que sumaran seis unidades.

Aun así, el panorama es alentador. Días después, el combinado guatemalteco consiguió una victoria histórica al derrotar a El Salvador como visitante por primera vez en unas eliminatorias mundialistas. Ese triunfo consolidó el trabajo de Tena y colocó a Guatemala en una posición inmejorable rumbo al cierre del grupo.

La prensa deportiva del país se ha mostrado completamente unida en apoyo al entrenador mexicano. Medios como Prensa Libre y Antorcha Deportiva reflejan el sentir nacional con titulares como “A dos victorias de la Copa del Mundo” y “Nos aferramos al sueño mundialista”. Ambos destacan la solidez y el carácter mostrados por la selección en su último compromiso.

Luis Fernando Tena, quien ha sido respaldado por la Federación y por los aficionados desde su llegada, ha logrado darle identidad y orden a un equipo que ha crecido de manera sostenida. El estratega mexicano ha sido el principal artífice del resurgir de un proyecto que, por primera vez, parece tener un camino claro hacia la clasificación.

En partido | MEXSPORT

¿Qué necesita Guatemala para clasificar al Mundial 2026?

El cierre de la fase de grupos será decisivo para Guatemala. Los chapines recibirán a Panamá el jueves 13 de noviembre y a Surinam el martes 18, ambos partidos en casa y con el apoyo de su afición. De ganar los dos encuentros, alcanzarían 11 puntos y asegurarían su pase directo al Mundial 2026 como líderes del Grupo A.

Si Guatemala obtiene cuatro puntos, aún podría clasificarse directamente o, en el peor de los casos, acceder al repechaje intercontinental, dependiendo de otros resultados. Con tres unidades o menos, el panorama se complicaría, limitando sus opciones únicamente a una repesca o dejando fuera cualquier posibilidad mundialista.

Con el “Flaco” Tena al mando y un país entero empujando detrás, Guatemala se prepara para dos finales históricas. Las matemáticas, la fe y el futbol se combinan en una oportunidad única para que los chapines cumplan un sueño que ha estado pendiente durante décadas: ver su bandera ondear en una Copa del Mundo.

Con Guatemala | MEXSPORT