¡A la Final! Marruecos vence a Francia en penales y peleará por el título

¡A la Final! Marruecos se convierte en el primer finalista del Mundial Sub 20 en Chile. Tras un partido más que sufrido, el equipo logró avanzar gracias a la tanda de penales en la cual logró vencer a Francia por marcador de 1-1 (5-4). Ahora espera rival en el partido por el título.

Tras un empate a un gol en los 90 minutos, el partido tuvo que irse al alargue. Sin embargo, aunque ambos equipos tuvieron un par de acciones peligrosas, no se hicieron daño y el pase a la Final del torneo tuvo que definirse desde los once pasos. Fue en esta fase que apareció el héroe del partido, el portero Abdelhakim El Mesbahi.

Marruecos vs Francia Mundial Sub20 | AP

Tras el empate en los 120 minutos de juego, Marruecos decidió arriesgarse haciendo un cambio importante de último momento. Previo al final del tiempo extra, el portero Abdelhakim El Mesbahi entró al campo para reemplazar a Ibrahim Gomis quien a su vez, había entrado de cambio en el segundo tiempo tras la lesión del guardameta titular, Yanis Benchaouch Marty.

Este cambio resultaría más que positivo pues, aunque sólo logró atajar un penal, fue este el que significó el tanto del triunfo. En muerte súbita El Mesbahi se lanzó a su derecha y desvió el tiro de Djylian N'Guessan (quien pudo ganar el partido en tiempos extra pero abanicó el tiro). Con esto Marruecos accedió a la Final del torneo.

Marruecos contra Francia en la Semifinal del Mundial Sub20 | AP

Marruecos no supo mantener la ventaja

La suerte le sonrió a los Leones del Atlas, que se adelantaron en el marcador con un insólito autogol del portero Lisandro Olmeta. Yassiri Zabiri tuvo la primera oportunidad para su equipo por la vía de penal y aunque su disparó pegó en la base del poste izquierdo, el balón rebotó en la espalda del guardameta y se metió al fondo de la red al minuto 31.

Marruecos supo mantener la ventaja hasta el descanso, pero en la segunda mitad Francia encontró el empate gracias a Lucas Michel. Mayssam Benama filtró para Moustapha Kangoura Dabo, quien le ganó a su marcador en velocidad y mandó un centro raso para el jugador de Mónaco, que se metió entre los centrales y definió en los linderos del área chica al 58'.

Los problemas para los marroquíes continuaron seis minutos más tarde, cuando Mohamed Ouahbi se vio obligado a realizar un cambio por la lesión del arquero Yanis Benchaouch Marty, quien había hecho un buen juego. Ibrahim Gomis tomó su lugar y pudo mantener el empate hasta los tiempos extras.

Marruecos no supo mantener la ventaja | AP

¿Cuándo es la Final de la Copa Mundial Sub-20?

Será la primera ocasión que Marruecos juegue por el título en esta categoría; hasta ahora, su mejor resultado fue el cuarto lugar obtenido en Países Bajos 2005. En dicha ocasión, se adelantó con un autogol de Edcarlos en la compensación del primer tiempo, pero al 88' y al 91', Fabio Santos y el mismo Edcarlos firmaron la remontada.

La Final está programada para el próximo domingo 19 de octubre, a las 17:00 horas (tiempo del centro de México). Un día antes se disputará el compromiso por el tercer lugar, el sábado 18 a las 13:00 horas, ambos en el Estadio Nacional de Santiago de Chile.

Partido de Marruecos contra Francia en el Mundial Sub-20 | AP