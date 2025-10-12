¿Qué necesita Guatemala de Luis Fernando Tena para sellar pase al Mundial 2026?

Guatemala se juega el pase a la Copa del Mundo del 2026, de la mano de Luis Fernando Tena, y por ahora son coleros del Grupo A, de las Eliminatorias de Concacaf, con apenas dos puntos a la mitad del certamen.

Los Chapines no pudieron en su visita a la Selección de Surinam y terminaron sacado un agridulce empate, después de que los locales anotaran sobre el agregado por conducto de Virgil Misidjan, previamente Darwin Lom había adelantado a la visita.

Gutemala l fedefut_oficial

Ahora el Flaco Tena y sus muchachos viven la presión e incertidumbre, y necesita el triunfo para no quedar fuera de la justa veraniega tras derrota ante El Salvador y par de empates contra Panamá y recientemente ante Surinam.

Esto necesitan los pupilos del Falco Tena

El objetivo es claro lo único que sirve es victoria obligatoria en los tres partidos restantes, no hay margen de derrota, Guatemala tendrá que salir con las tres unidades ante El Salvador, Panamá y Surinam para llegar a 11 unidades que los llevaría al liderato.

Eliminatorias l fedefut_oficial

Hasta el momento los Canaleros y Surinam lideran con cinco; mientras que los salvadoreños tienen tres puntos; y en las posteriores jornadas habrá combinaciones que harían que Guatemala se ponga en lo alto pero precisa de victorias únicamente.

Y es que, en esta misma Fecha FIFA, Surinam y Panamá se verán las caras, ambos líderes, y un empate sería el mejor resultado para los dirigidos de Luis Fernando Tena (teniendo en cuenta que triunfarán sobre ellos sellarían su liderato sin problemas).

Empate ante Surinam l fedefut_oficial

¿Cuáles son los próximos juegos de Guatemala?

Quedan tres fechas por disputar y Guatemala tendrá solo una vista, misma que se dará en esta ventana visitando a El Salvador, el próximo 14 de octubre, en el Cuscatlán y posteriormente tendrá dos partidos consecutivos en casa.

El primer duelo en el Estadio Manuel Felipe Carrera lo hará ante Panamá, otro rival directo, el 13 de noviembre y finalmente en el mismo recinto será ante Surinam, el 18 de noviembre, la ventaja en estos dos últimos cotejos podría ser la afición a favor.



Centroamérica l fedefut_oficial