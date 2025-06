‘Flaco’ Tena no olvida como lo ‘echaron’ del Tri: “Tenía derecho a un proceso”

Luis Fernando Tena vive uno de los mejores momentos de su carrera como entrenador, haciendo historia al frente de la Selección de Guatemala y generando ilusión entre los chapines de cara a la Copa Oro y las eliminatorias rumbo al Mundial de 2026. Sin embargo, el técnico mexicano no olvida el trago amargo que vivió tras su exitoso paso con la Selección Mexicana Olímpica en 2012.

Tena tiene a Guatemala en 4tos de Copa Oro | MEXSPORT

En entrevista para La Última Palabra, Tena fue claro al expresar que, tras obtener la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres, sentía que había hecho méritos suficientes para recibir una oportunidad con el Tri mayor. A pesar de los logros conseguidos, la Federación Mexicana de Futbol decidió no darle continuidad a su proyecto.

“No sé si ha sido injusto o no, no sé si lo merecía o no; yo tenía muchas ganas, porque en el proceso que tuvimos en la selección olímpica me sentía muy bien, muy cómodo, y ganamos en Panamericano que se jugó en Guadalajara, el Preolímpico, el torneo de Toulon y una medalla de oro. Yo sentía que tenía derecho de aspirar por un proceso, por una buena oportunidad, me sentía muy a gusto, pero no se dio”.