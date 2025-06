Luis Fernando Tena no ve trascendiendo a la Selección Mexicana: "Buena a secas"

Luis Fernando Tena, quien fuera entrenador de México en distintos procesos, aseguró durante una entrevista, que aunque le duela decirlos esta selección no logra trascender en la historia.

El Flaco Tena como entrenador de Guatemala I IMAGO7

"ME DUELE DECIRLOS PERO VEO OTRAS SELECCIONES CON MÁS HAMBRE”

Durante una entrevista para ESPN, el entrenador de Guatemala habló sobre las carencias que tiene el conjunto nacional y también comentó cuáles cree que son las debilidades del Tri.

"Yo decía que no es la mejor de la historia, por supuesto que no, pero es una buena generación y tenemos jugadores en ataque, quizás en defensa no hay tantos, pero en ataque hay de dónde echar mano”, aseguró.

Además de mencionar las virtudes y defectos que detecta en el cuadro tricolor, Tena también mencionó la fe que le tiene a Aguirre, incluso se dio tiempo de alabar la inteligencia de su paisano para sobre llevar este tipo de planteles.

“Confío plenamente en Javier, lo critican mucho en algunas cosas pero es una persona muy inteligente, equilibrada y que tiene dos mundiales por lo mismo”, dijo.

"Me da pena decirlo pero ha habido otras generaciones que tienen más calidad, más carácter, más hambre"



CONTUNDENTE LUIS FERNANDO TENA SOBRE LA SELECCIÓN 🇲🇽



POCAS ILUSIONES PARA EL MUNDIAL

Por último, el "Flaco” Tena comentó que no esperemos un mundial extraordinario de México, aún así, cree que de la mano de Aguirre si se puede aspirar a presentar un buen futbol, ya que basándose en la Copa Oro, los jugadores no han mostrado un "buen” futbol colectivo.

"Buena a secas, creo que pueden jugar mejor. han cumplido en cuanto a resultados, pero deben mejorar en movimientos y juego en conjunto".

Selección Nacional de México I AP

