Luis Fernando Tena y Guatemala en problemas previo al partido ante Surinam

Las Eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo dejaron grandes sensaciones en sus primeros cotejos, en los cuales la Concacaf no fue la excepción. Ahora, Luis Fernando Tena y la Selección Guatemalteca tendrán un duelo crucial ante Surinam, sin embargo, las alarmas se encendieron por la ausencia de Rudy Muñoz, quien no formó parte del último entrenamiento.

Guatemala en Surinam | @fedefut_oficial

El volante chapín hizo el viaje a Surinam, rival del conjunto guatemalteco en las Eliminatorias, pero entrenó por separado y con presencia del cuerpo médico. Pese a no ser uno de los jugadores habituales en el 11 inicial, si es uno de los revulsivos importantes del 'Flaco', quien buscará continuar con la ilusión del país centroamericano.

Al momento, se desconoce la actualidad del jugador del Club Social y Deportivo Municipal, aunque se espera un mensaje en las próximas horas. Muñoz tampoco comentó nada al respecto; mientras que Luis Fernando Tena aún no dio su alineación para el duelo ante Surinam.

Rudy Muñoz ante Estados Unidos | MEXSPORT

¿Cómo va Guatemala en las Eliminatorias?

Después de una Copa Oro histórica y llena de sueños para Tena y los suyos, la actualidad no ha sido la mejor para los guatemaltecos. Tras las dos primeras fechas en las Eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo, el cuadro Chapín suma solamente un punto de seis posibles y es el último lugar del Grupo A.

En su primer partido, El Salvador se metió al Estadio Cementos Progreso y les arrebató la oportunidad de brindar una alegría a su gente, gracias a un solitario gol de Harold Osorio. Mientras que en el segundo encuentro, Panamá les quitó la victoria con un empate a un gol en la capital de los Canaleros.

Tena | @fedefut_oficial

Surinam, líder sorpresivo

Por su parte, el conjunto de Surinam es una de las grandes sorpresas en la primera jornada de las Eliminatorias, aunque buscarán refrendar que no fue una casualidad. El equipo que comanda Stanley Menzo -figura neerlandesa del Ajax- logró sacar cuatro puntos en sus primeros dos compromisos.

Ante Panamá, los Suriboys empataron y dejaron dudas, pero ante El Salvador se convirtieron en unos auténticos perros de caza. En una de las canchas más complicadas del balompié centroamericano, Surinam derrotó a La Selecta con una gran exhibición de Dhoraso Moreo Klas, quien entró de cambio y puso cifras definitivas en el Estadio Cuscatlán.

Surinam, líder | MEXSPORT