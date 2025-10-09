Partidos de hoy viernes 10 de octubre de 2025

Este viernes 10 de octubre llega cargado de acción deportiva en distintos rincones del mundo. Desde las eliminatorias rumbo al Mundial en África y Europa, hasta la actividad de la Liga MX Femenil, el béisbol de las Grandes Ligas y amistosos internacionales, los fanáticos tendrán una jornada completa para disfrutar.

Eliminatorias mundialistas: CAF y UEFA reparten boletos

Las eliminatorias africanas siguen ofreciendo duelos intensos en la carrera por un lugar en la próxima Copa del Mundo. Varias potencias del continente, como Senegal, Costa de Marfil, Nigeria y Sudáfrica, entran en acción este viernes. En el caso de los marfileños, si ganan y Gabón pierde, asegurarán su clasificación.

Costa de Marfil puede asegurar su boleto al Mundial | X: @fifci_tweet

En el Viejo Continente, las eliminatorias de la UEFA también entran en una etapa clave. Equipos como Francia, Alemania, Bélgica y Croacia buscarán sumar puntos importantes para acercarse a la clasificación a la Euro o al próximo Mundial. En el caso de Les Bleus y los croatas, con un triunfo darán un paso importante rumbo al Mundial 2026.

Liga MX Femenil: arranca la jornada con duelos clave

El futbol mexicano también ofrece actividad con una nueva fecha del Apertura 2025 de la Liga MX Femenil, donde los equipos buscan posicionarse rumbo a la Liguilla. América y Tigres destacan en esta jornada por su papel protagónico en la tabla, y con un compromiso con tintes de Fiesta Grande.

Francia sale a escena este viernes | X: @FrenchTeam

También saldrán a escena León y Rayadas de Monterrey, dos equipos que buscan su boleto rumbo a la Liguilla. En el caso de la Fiera pueden asegurarlo con un triunfo y que los demás resultados de la jornada les favorezcan, mientras que la Pandilla tiene que ganar para no perder más posiciones en la tabla.

MLB, Messi y la Liga de Expansión a escena

Concluidas las eliminatorias de la Conmebol, la campeona del mundo, Argentina, tendrá acción en un partido amistoso ante El Salvador. Este encuentro servirá como preparación para los próximos compromisos de la Albiceleste, con Lionel Messi como principal figura.

América y Tigres tendrán un juego clave del Apertura 2025 | IMAGO 7

En las Grandes Ligas (MLB), los Seattle Mariners se enfrentan a los Detroit Tigers en un duelo que podría definir parte del cierre de temporada. Ambos equipos buscan mejorar su posición en la conferencia.

Cerrando la jornada futbolera, la Liga de Expansión MX presenta el duelo entre Atlante y Tampico Madero, dos equipos con historia que buscan mantenerse en la pelea por los primeros puestos.

León buscará su boleto a la Liguilla | IMAGO 7