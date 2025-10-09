"Sigue vivo el sueño", así reaccionó la prensa tica al empate ante Honduras

Siguen con vida en las Eliminatorias. Honduras y Costa Rica repartieron puntos tras empatar sin goles en San Pedro Sula, con lo que ahora, los dos equipos se alejan del Mundial del próximo año. Los dirigidos por Miguel Herrera ahora deberán terminar perfectos en sus últimos partidos si quieren clasificar a la justa mundialista.

El empate mandó a los Ticos al tercer puesto en el Grupo C con tres puntos, detrás de Haití (líder de grupo) y Honduras. Al estar en esta posición, el equipo está de momento, fuera del mundial. El equipo debe ser líder o uno de los dos mejores segundos para poder pelear en el repechaje.

A pesar de haber caído un puesto en la clasificatoria, la prensa local festejó el empate de Costa Rica. Esto debido a que, se mantienen con vida en el torneo, y si llegan a ganar sus últimos tres partidos aún pueden clasificar al torneo del próximo año..

Empataron ante Honduras | MEXSPORT

Reacción de la prensa

Los medios deportivos ticos compartieron la opinión de que, el empate fue bueno pero deja a su equipo sin margen de error para los siguientes encuentros. Algunos medios incluso aseguraron que, la igualada ante los catrachos significó un 'punto de oro'.

La Nación aseguró que, el empate este jueves 'puede significar mucho en el camino al Mundial' pues, con tres unidades 'depende de sí misma para ir al Mundial'. Aun así, recalcaron que sólo importa si el cuadro tico logra vencer a sus siguientes rivales.

Diario Extra por su parte, aseguró que el equipo está caminando por hielo delgado debido a que, a partir de ahora no pueden cometer ningún error o, quedarán fuera del Mundial.

Así reaccionó la prensa | CAPTURA

Bajo la misma línea medios como Costa Rica Hoy, o Teletica, aseguraron que el empate significa mucho para el equipo dirigido por Miguel Herrera pues, mantienen con vida el sueño de poder disputar su cuarto Mundial consecutivo.

Ahora, queda ver como reaccionará la prensa centroamericana el próximo lunes cuando el equipo se mida ante Nicaragua.

¿Qué necesita Costa Rica para clasificar?

El calendario no será sencillo para los ticos, el 14 de octubre se medirá ante Nicaragua , el 14 de noviembre visita a Haití y cierra el torneo ante Honduras el 19 de noviembre. Costa Rica cerrará su grupo con dos partidos clave en casa, donde deberá ganar sí o sí.

Con 9 puntos aún en juego, “La Sele” necesita al menos dos victorias y un empate para tener opciones reales de clasificar, dependiendo de los resultados entre Honduras y Haití.

El panorama es claro, Si gana los tres partidos, clasificaría directo con 12 puntos, Con dos victorias y un empate (8 pts), podría alcanzar el repechaje si su diferencia de goles supera a la de los segundos de otros grupos. Si pierde uno o empata más de la cuenta, quedará fuera incluso del repechaje. El margen de error es cero.

No tienen margen de error | MEXSPORT