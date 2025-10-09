Alejandro Zendejas en riesgo de perderse el amistoso entre Estados Unidos vs Ecuador

Previo al duelo amistoso de Estados Unidos vs Ecuador, disputado en el Estadio Q2 de Austin, el entrenador de la selección Estadounidense, Mauricio Pochettino, declaró que tres de sus principales figuras están en duda para jugar, incluyendo a la estrella de las Águilas del América, Alejandro Zendejas.

Selección de Estados Unidos en amistosos | @USMNT

"Tenemos algunos problemas con jugadores como Christian, que no entrenó hoy, y Antonee Robinson, y necesitamos evaluar mañana si pueden estar disponibles o no. No creemos que Alex sea parte del encuentro de mañana", señaló el jueves el entrenador de Estados Unidos, Mauricio Pochettino.

¿Por qué no juega Zendejas?

Robinson manifestó el miércoles que aún está recuperando su forma física tras la cirugía a la que se sometió en mayo en la rodilla derecha. No se anunció información sobre las condiciones de Pulisic y Zendejas.

Zendejas, quien ha sido un jugador constante en las convocatorias recientes, no recibió mayores explicaciones sobre su ausencia, lo cual ha despertado especulaciones entre los medios y seguidores del combinado Estadounidense.

Selección de Estados Unidos en entrenamiento | @USMNT

Después de este mes, los estadounidenses sólo tienen cuatro amistosos restantes antes de que el argentino Pochettino convoque a los jugadores para un campamento de entrenamiento previo al Mundial: contra Paraguay y Uruguay en noviembre, además de otro par de duelos por definir en marzo.

Pochettino ganó el mando del equipo en octubre de 2024, tres meses después de que Gregg Berhalter fue despedido tras la eliminación en la primera ronda de la Copa América. Los estadounidenses luego perdieron en las semifinales de la Liga de Naciones de la CONCACAF en marzo.

El seleccionador comentó que se había topado con una cultura de autocomplacencia

"Sabíamos que algo estaba mal aquí porque si no, ¿por qué la federación nos llamaría? ¿Por qué ofrecerían el trabajo sin mucho tiempo para construir nuestras ideas?", dijo. "Ese fue un momento para evaluar, para parecer y en el momento en que identificamos los problemas comenzamos a destruir las cosas que necesitábamos destruir y comenzamos a construir la casa desde cero".

Entrenamiento de Estados Unidos | @USMNT

Después de la fase final de la Liga de Naciones, renovó la plantilla para la Copa Oro de la CONCACAF

"Eso fue realmente un llamado de atención porque creo que mostró por qué nos llamaron", dijo. "Creo que desde entonces comenzamos a trabajar de manera muy intensa con la federación e intentamos cambiar cosas que no ayudaban".

Estados Unidos suma 11 triunfos y siete derrotas bajo las órdenes de Pochettino, terminando una racha de siete partidos sin ganar contra naciones del top 25 el mes pasado cuando se impuso 2-0 sobre un equipo de Japón compuesto principalmente por jugadores suplentes.

Zendejas en Estados Unidos | @USMNT