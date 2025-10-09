¿A Europa? Gilberto Mora es prioridad para Barcelona

Gilberto Mora ha sido una sorpresa para el futbol mexicano, gracias a su calidad a tan corta edad. Con sus actuaciones en el Mundial Sub-20 con el Tri, el mediocampista ha llamado la atención a distintos clubes, incluido el Barcelona, según el diario Sport.

Mora en partido | MEXSPORT

Gilberto Mora, prioridad para Barcelona

De acuerdo a información de Sport, Gilberto Mora se ha convertido en la prioridad del Barcelona, pues su estilo de juego y fuerte potencial con casi 17 años generaron interés de los visores del conjunto culé que también han seguido sus actuaciones en el Mundial Sub-20.

Mora cumplirá la mayoría de edad el próximo año, por lo que se anticipa su salida de Xolos de Tijuana hacia el siguiente paso en su carrera y ya hay equipos interesados como Arsenal, Manchester City y Real Madrid en el joven futbolista mexicano.

En acción | MEXSPORT

Y es que lo que más llama la atención de Mora es su capacidad para asociarse y distribuir juego, desde sus primeros pasos como futbolista demuestra madurez y facultades para tomar la responsabilidad de armar el juego en sus equipos.

Entre la información de Sport, destacan los acercamientos del Barcelona con la agente de Mora, Rafaela Pimenta, pues existe una buena relación entre las dos partes y esto podría favorecer al club para concretar un fichaje próximamente.

¿Cómo ha influido el Mundial Sub-20 en el interés de clubes por Gilberto Mora?

El Mundial Sub-20 ha sido una puerta importante para que internacionalmente conozcan el talento del mexicano, pues durante el torneo ha brillado todavía más que en la Liga MX. Sin embargo, en Xolos y en Selección quieren llevar con calma su desarrollo.

Por ahora, el entorno de Gilberto Mora y el propio futbolista se mantienen enfocados en concluir de la mejor manera su participación en el Mundial Sub-20, y evitan distracciones externas.

De concretarse un traspaso a Europa, Mora se convertiría en uno de los jugadores mexicanos más jóvenes en llegar a un club de élite, lo que representaría un paso importante para su carrera y para el futbol nacional. Su talento, visión y madurez han hecho que muchos lo consideren como una de las mayores promesas del balompié mexicano en los últimos años.

Gilberto Mora con México | MEXSPORT