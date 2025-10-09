‘Si se meten con una bandera de Palestina y eso ayuda, esta bien’ Borja Iglesias sobre su regreso a España

Con la llegada de la Fecha FIFA de octubre, también llegaron varias sorpresas en las convocatorias de las selecciones, una de ellas fue el regreso del delantero español, Borja Iglesias, quien regresó a la lista de la Selección de España, luego de poco más de dos años fuera.

Borja Iglesias de regreso con la Selección Española | @SEFutbol

Apoyo a Palestina

Durante una entrevista previa a los duelos de España contra las selecciones de Georgia y Bulgaria, Borja Iglesias, fue cuestionado sobre su ausencia en los últimos dos años y sobre cómo tomó su regreso con la Furia Roja, donde aseguró que fue toda una sorpresa, pero que siempre es un honor representar a España.

Iglesias en el Celta de Vigo | @BorjaIglesias9

“No me lo esperaba. Entendía que era difícil estar en la selección y pensaba que no iba a ser una opción estar convocado. De la Fuente siempre ha hablado muy bien de mí y se lo agradezco”, declaró Borja, para el programa: ‘Radioestadio Noche' de Onda Cero.

Iglesias añadió que aunque está feliz de volver con su selección, está consciente de los temas sociales que acontece en la actualidad, específicamente el caso de Palestina, sin embargo, mostró su apoyo total.

“Si se meten delante de la portería con una bandera de Palestina y eso ayuda, ojalá lo hagan cuando vaya a chutar yo... y meta el gol y me lo anulen”, añadió el atacante del Celta de Vigo.

Última convocatoria de Borja iglesias con España | @SEFutbol

¿Por qué no estuvo Iglesias en la Selección de España?

La ausencia del veterano no es ningún misterio, ya que este decidió renunciar de la selección cuando ocurrió el caso Rubiales en el Mundial Femenil, donde tras lo ocurrido, el jugador decidió dar un paso al costado al no estar de acuerdo con los hechos ocurridos.

“Vestir la camiseta de la Selección Española es de lo más grande que me ha pasado en mi carrera. No sé si en algún momento volveré a ser una opción, pero he tomado la decisión de no volver a la Selección hasta que las cosas cambien y este tipo de actos no queden impunes. Por un fútbol más justo, humano y decente”, declaró Iglesias hace dos años y medio”.

Tras los cambios en la Federación Española, el regreso de Borja fue inminente y aunque se mostró firme con sus declaraciones en el pasado, aseguró que con esta nueva gestión esta feliz de volver con España.

“Creo que ha habido cambios, departamentos que han tomado decisiones aquí. Lo que sucedió fue algo que no me parecía bien. Recibí bastante cariño y agradecimiento de las chicas de la selección”, concluyó.

Borja con España | @SEFutbol