"Si me pasa algo, que sea como técnico de Boca": el adiós de Russo a Riquelme

La muerte es uno de los temas más complejos que hay, por lo que aunque es algo natural, es un miedo del ser humano. Miguel Ángel Russo partió y dejó una huella imborrable en el futbol argentino, además de grandes anécdotas, como la última frase que le dijo a Juan Román Riquelme antes de asumir el cargo de Boca Juniors.

Después de su etapa en San Lorenzo, el estratega argentino no se encontraba en su mejor estado de salud. Sin embargo, en una conversación con el ídolo de Boca y actual presidente del club, reveló que su deseo era terminar su etapa como Xeneize.

La relación | @_NoChequeado_

"Las cosas no están bien, pero si me va a pasar algo, que sea siendo el entrenador de Boca", comentó Russo a Riquelme. El dirigente bostero accedió a la propuesta del fallecido entrenador, quien estuvo con el equipo desde junio.

El legado y amistad entre los dos

Miguel Ángel Russo y Juan Román Riquelme entrelazaron su camino en el año de 2007, cuando ambos arribaron a Boca Juniors. Román regresó al equipo de sus amores después de su paso por el balompié europeo; mientras que Russo lo hizo tras una gran etapa en Vélez Sarsfield.

Russo | MEXSPORT

Román encontró en Russo algo más que un entrenador, fue un padre y mentor de las cualidades de Carlos Bianchi. Ambos hicieron match desde el comienzo, y todo terminó con una de las grandes -y últimas- glorias de Boca Juniors.

Boca Juniors tuvo una Copa Libertadores casi perfecta, en la que terminó como segundo lugar de su grupo; por detrás de Toluca. Sin embargo, en la Fase Final, el cuadro Xeneize voló y culminó la obra con una goleada global 5-0.

Russo | MEXSPORT

¿Qué dijo Román tras la muerte de Miguel Ángel Russo?

Al momento, Riquelme no ha dado una declaración al respecto sobre el sensible fallecimiento del estratega. Sin embargo, Boca Juniors subió una emotiva despedida a Miguel Ángel Russo.

"El Club Atlético Boca Juniors comunica con profunda tristeza el fallecimiento de Miguel Ángel Russo. Miguel deja una huella imborrable en nuestra institución y será siempre un ejemplo de alegría, calidez y esfuerzo. Acompañamos a su familia y a sus seres queridos en este momento de dolor. ¡Hasta siempre, querido Miguel!", comentó el club.

La relación | @AlejoSerafino