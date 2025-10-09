Harry Maguire, en conversaciones con Manchester United para renovar su contrato

Manchester United está en conversaciones con Harry Maguire para una posible renovación con el club, pues su contrato actual finaliza en junio, por lo que los Red Devils no quieren que se termine la relación próximamente, de acuerdo a información de Fabrizio Romano.

¿Maguire renovará con Manchester United?

Dicha fuente reveló que ya existió una reunión personal con su entorno hace unos días y ahora solo queda discutir las condiciones sobre el nuevo contrato. Mientras tanto, el defensor de los Red Devils es pieza fundamental para Rúben Amorim.

Además, en Manchester United están felices por sus aportes y el liderazgo dentro del equipo, por lo que buscan que Maguire continúe en la institución en medio de una situación complicada, con resultados negativos bajo el proyecto de Amorim.

Maguire llegó a Manchester United en 2019, por un cifra de 87 millones de euros. El central inglés arribó como un fichaje prometedor, pero la situación del club no le permitió demostrar su mejor nivel y en algunas temporadas sufrió fuertes críticas.

Maguire en busca de su puesto en Inglaterra

Con Inglaterra, Maguire también tuvo oportunidades constantemente, especialmente bajo la dirección técnica de Gareth Southgate. Ahora, con Thomas Tuchel, el central busca ganarse su puesto en la Selección rumbo al Mundial 2026.

En la presente temporada, Harry Maguire ha logrado recuperar su nivel y se ha consolidado como uno de los jugadores más regulares del Manchester United, lo que ha generado un cambio en la percepción de los aficionados y analistas. Su liderazgo en la zaga y su experiencia han sido determinantes para mantener la estabilidad defensiva del equipo en momentos difíciles.

La continuidad del defensor también es vista como una prioridad para el nuevo proyecto deportivo de los Red Devils, que busca retomar protagonismo tanto en la Premier League como en competencias europeas. La directiva considera que su permanencia puede aportar equilibrio y continuidad en una plantilla que ha sufrido múltiples cambios en los últimos años.

Mientras avanzan las conversaciones sobre su renovación, Maguire mantiene el enfoque en lo deportivo, concentrado en ayudar al equipo a salir de la irregularidad actual. Su compromiso y profesionalismo han sido destacados por Rúben Amorim, quien confía plenamente en el central inglés para sostener la línea defensiva y transmitir confianza al resto del plantel.

