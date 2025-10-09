¿Paunovic repite salida como en Tigres? Santi Cazorla apunta al banquillo del Real Oviedo

El Real Oviedo anunció este jueves la destitución del entrenador serbio Veljko Paunovic, artífice del histórico ascenso del club a LaLiga tras 24 años. La decisión se tomó luego de un arranque de temporada negativo que dejó al equipo asturiano cerca de la zona de descenso.

El serbio no dio los resultados esperados I @RealOviedo

Un inicio lejos de las expectativas

A pesar de tener contrato hasta el 30 de junio de 2026, Pauno no logró consolidar un buen rendimiento en las primeras ocho jornadas del campeonato. Bajo su mando, Oviedo consiguió solo dos victorias y sufrió seis derrotas, acumulando apenas seis puntos, una cosecha insuficiente para un equipo que había generado ilusión tras su regreso a Primera División.

Real Oviedo, antes del juego contra Levante I @RealOviedo

Interino al mando y un parón por delante

Mientras la directiva busca un reemplazante definitivo, Roberto Aguirre, técnico del filial, asumirá temporalmente la conducción del primer equipo. Tendrá la tarea de preparar al plantel para el próximo compromiso ante el Espanyol, que se disputará después del parón internacional.

Santi Cazorla, histórico de Oviedo I @RealOviedo

¿Le tendieron la cama a Pauno?

De acuerdo con El Francotirador de RÉCORD, el técnico serbio sufrió el mismo pasaje que provocó su salida de Tigres, en la Liga MX: una mala comunicación con el plantel y la posible llegada de un jugador histórico al banquillo.

"Me cuentan que ahora va Santi Cazorla, de jugador a Míster… Pasa en todos lados, no solo en México", escribió el insider en su cuenta de X.

La salida de Paunovic de Tigres se dio en condiciones similares, pues luego de anunciar su adiós, los felinos eligieron a Guido Pizarro como su nuevo timonel tras un retiro sorpresivo a mitad de temporada.

El Francotirador I X