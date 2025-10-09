Álvaro Montoro, el '10' de Argentina, se lesionó de cara al enfrentamiento contra México Sub-20

México buscará su pase a la Semifinal de la Copa del Mundo Sub-20 ante Argentina, en uno de los duelos más esperados del certamen. Sin embargo, una de las grandes figuras del equipo argentino no podrá estar en el próximo encuentro del conjunto mexicano.

Álvaro Montoro | AP

Álvaro Montoro, figura de la Selección Argentina y actual jugador de Botafogo, sufrió una lesión en la clavícula derecha, por lo que tendrá que ser operado en Buenos Aires, Argentina. El nacido en Concepción salió del campo en el partido ante Nigeria llorando y con un fuerte dolor.

El joven sudamericano es una de las grandes promesas del balompié argentino, ya que se puede desempeñar en diversas posiciones dentro del campo. Montoro jugó el último partido como extremo, aunque su gran toque de balón y su visión para entender las fases del juego.

Su participación en el Mundial

Pese a que Álvaro no tuvo una participación destacada con goles o asistencias, Montoro fue una de las piezas angulares en el esquema del equipo. El jugador del Botafogo jugó un total de 234 minutos en los cuatro partidos, en los que fue titular.

¿Cuándo regresará Montoro?

Por la gravedad de la lesión de Álvaro Montoro, el futbolista no podrá regresar al torneo con la Albiceleste. El proceso de recuperación de Montoro será de acuerdo a su evolución, aunque se estima que este fuera por lo menos tres meses.

El juego en la Copa del Mundo

México tiene una cita con la historia en la siguiente ronda ante Argentina, en un duelo lleno de sabor histórico. El conjunto de la Albiceleste tratará de salir avante con la ausencia de Montoro, mientras que México, con el talento de Gilberto Mora y compañía, buscarán un resultado importante.

El ganador de dicha serie se enfrentará al vencedor entre los Cuartos de Final entre Colombia y España, que buscarán otro resultado importante. Ambos partidos serán el próximo sábado 11 de octubre.

