Miguel ‘Piojo’ Herrera admitió que Costa Rica no llega como hubieran querido al duelo vs Honduras

El director técnico de la Selección de Costa Rica, Miguel Herrera, reconoció que su equipo enfrenta un momento de presión importante antes del partido contra Honduras por la Eliminatoria rumbo a la Copa del Mundo de 2026. El ‘Piojo’ admitió que el inicio de esta última fase no ha sido el esperado y que los resultados recientes aumentaron la exigencia dentro del grupo.

Piojo Herrera en juego I MEXSPORT

“Nos hubiera gustado llegar, no tranquilos, pero sí con la seguridad de que estamos haciendo bien las cosas porque hicimos bien los partidos, pero desafortunadamente no los cerramos como hubiéramos querido. Y por eso la premura y la presión, pero el nervio siempre va a estar”, señaló Herrera en conferencia de prensa previo al duelo.

Complicaciones en el camino

La Selección Costarricense dejó escapar ventajas en los empates ante Nicaragua y Haití, resultados que la dejaron con solo dos puntos en el Grupo C. Honduras, líder con cuatro unidades, recibirá al conjunto tico en el estadio Francisco Morazán el jueves, en un encuentro que podría definir gran parte del futuro del combinado costarricense en la eliminatoria.

Piojo con Costa Rica I MEXSPORT

Costa Rica buscará sumar para mantenerse con opciones de clasificación directa o, al menos, para asegurar un lugar entre los mejores segundos lugares que disputarán el Repechaje de la Concacaf en marzo de 2026. De no lograrlo, el panorama podría complicarse de cara al siguiente compromiso ante Nicaragua, que se disputará el lunes en territorio costarricense.

Para evitar esto, Herrera explicó que la concentración será clave para mejorar los resultados. “Tenemos que estar atentos a nuestros descuidos, que son los que han hecho fortalecer a los rivales con errores nuestros. Es lo principal que hemos hablado con los muchachos: estar concentrados, estar metidos y tratar de no tener equivocaciones que el rival pueda capitalizar”.

El ‘Piojo’ también se refirió al cambio generacional que atraviesa la Selección Centroamericana e hizo énfasis en que no es fácil administrarla. “No podemos dejar de pensar que es una transición que a veces no es tan fácil, a Costa Rica le ha costado, pero a final de cuentas la ha sacado adelante. Italia, campeona del Mundo, lleva una transición que le ha costado Mundiales”, indicó.

Miguel Herrera con Costa Rica I MEXSPORT

¿Qué necesita Honduras para clasificar al Mundial?

A falta de cuatro Jornadas en esta fase, Honduras encabeza el grupo con cuatro puntos, seguida por Costa Rica y Haití con dos, mientras que Nicaragua se mantiene en el fondo con una unidad. Por lo tanto, el margen de error para los dirigidos por Herrera se ha reducido al mínimo.

En esta Eliminatoria de CONCACAF, los primeros lugares de cada uno de los tres grupos avanzan directamente al Mundial 2026, junto con los anfitriones Estados Unidos, México y Canadá. Además, los dos mejores segundos lugares jugarán un repechaje.

Piojo en Copa Oro I MEXSPORT