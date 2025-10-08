Honduras vs Costa Rica ¿Dónde y cuándo ver el partido de Eliminatorias de Concacaf?

Sueñan con el Mundial. Costa Rica regresa ala actividad en las Eliminatorias de la Concacaf con miras a revertir el mal paso y adueñarse del Grupo C. Los dirigidos por Miguel Herrera necesitan una victoria ante Honduras para poder acercarse a la justa mundialista.

Los ticos necesitan terminar líderes de grupo para clasificar directamente al Mundial del próximo año. Los tres equipos líderes pasarán directo al torneo mientras que, los dos mejores segundos clasifican al repechaje para luchar una última oportunidad por entrar a la Copa del Mundo.

De momento, Miguel Herrera tiene a su equipo fuera del Mundial al estar segundo en su grupo con sólo dos unidades. El equipo ni siquiera aparece dentro de equipos de repechaje debido a que tanto Curazao como El Salvador tienen más puntos que ellos.

Sueñan con el Mundial | MEXSPORT

Así marcha Costa Rica

La selección tica ha batallado mucho en el arranque de estas eliminatorias. En su primer partido no pudo quedarse con la victoria y empató, incluso después de que Nicaragua se quedara con un jugador menos durante casi toda la segunda parte del partido.

En el segundo partido nuevamente sacó un punto evitando el desastre. A pesar de que se fue arriba 2-0 en el marcador Haití remontó y se puso en ventaja con cuatro minutos restando. Un penal en tiempo añadido les rescató un punto con lo que se mantienen en segundo lugar.

Así marcha el grupo | X

Los dirigidos por Miguel Herrera no la tienen fácil pues Honduras de momento marcha líder de Grupo con cuatro puntos. Los catrachos igualaron ante Haití en su partido de debut y vencieron a Nicaragua en su más reciente encuentro. Una victoria les aseguraría el liderato, pero con un empate Haití podría adueñarse de lo más alto de la tabla.

Honduras es líder de grupo | MEXSPORT

Historial entre ambos

La historia entre estos dos equipos no podría estar más pareja. En 52 partidos disputados, Costa Rica cuenta con 19 victorias, mismas que Honduras, así como 14 empates. Sin embargo, los Ticos suman tres partidos sin caer ante los catrachos.

El partido de Eliminatorias se disputará este jueves en el Estadio Francisco Morazán de San Pedro Sula en punto de las 20:00 horas del centro de México y aunque no se podrá seguir en transmisión por televisión, si se podrá ver en Streaming por las señales oficiales de la Concacaf en streaming y en YouTube.

Están enrachados ante Honduras | MEXSPORT

Honduras vs Costa Rica

Fecha: jueves 9 de octubre 2025

Horario: 20:00 horas del centro de México

Estadio: Francisco Morazán

Transmisión: YouTube