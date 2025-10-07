Argentina no contará con una de sus figuras para el debut en el Mundial 2026

La Selección Argentina, actual campeona del mundo, sufrirá una sensible baja para su estreno en el Mundial 2026 de México, Estados Unidos y Canadá, luego de que la Comisión Disciplinaria de la FIFA confirmara la suspensión de Nicolás Otamendi para el primer partido del certamen.

Durante el último encuentro de las eliminatorias sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo, disputado entre Argentina y Ecuador, el defensor del Benfica fue expulsado tras un enfrentamiento con un jugador rival. En ese mismo duelo, los ecuatorianos también sufrieron la expulsión de Moisés Caicedo, mediocampista del Chelsea.

Ambos futbolistas recibieron una sanción de un partido, lo que significa que no podrán participar en el debut de sus respectivas selecciones en el Mundial. La decisión fue confirmada este martes por la FIFA, que detalló que la suspensión se aplicará directamente en el primer compromiso oficial de la Fase de grupos.

Anunciaron su castigo | MEXSPORT

La campeona del mundo se prepara sin uno de sus líderes

La ausencia de Otamendi representa un reto importante para Scaloni, quien ha confiado en la experiencia del zaguero en momentos decisivos. A sus 37 años, el defensor es uno de los líderes más influyentes dentro del vestidor argentino, por lo que su baja podría modificar los planes defensivos del entrenador en el arranque del torneo.

Antes de iniciar la Copa del Mundo, la Selección Argentina disputará varios amistosos, incluyendo uno ante la Selección Mexicana. De momento se alistan para la Fecha FIFA de octubre donde se medirán ante Venezuela en Miami, y posteriormente frente a Puerto Rico en Chicago. Estos encuentros servirán como parte de la preparación para llegar en la mejor forma posible a la cita mundialista.

Fue expulsado en las Eliminatorias | MEXSPORT

Otamendi sí podrá jugar la Finalissima 2026

A pesar de la suspensión, Otamendi no se perderá todos los compromisos de alto nivel previos al Mundial. El defensor podrá estar disponible en marzo de 2026 para disputar la Finalissima, el encuentro que enfrenta al campeón de América con el campeón de Europa. En esta edición, Argentina se medirá ante España, actual monarca continental, en un duelo que promete grandes emociones.

Podrá jugar la Finalissima | MEXSPORT

Polémica por el criterio disciplinario de la FIFA

La sanción ha generado cierta controversia entre los aficionados y la prensa internacional debido a la diferencia de criterios en casos recientes. En particular, se ha señalado lo ocurrido con Jacob Shaffelburg, futbolista canadiense que fue expulsado en el último partido de la Copa Oro, el último torneo oficial de Canadá antes del Mundial.

En aquel caso, la Comisión de Disciplina permitió que Shaffelburg cumpliera su suspensión en un partido amistoso posterior, lo que le permitirá estar disponible para el debut de su selección en la Copa del Mundo. Sin embargo, la FIFA no aplicó el mismo criterio para los casos de Otamendi y Caicedo, quienes deberán cumplir su castigo directamente en el torneo más importante del planeta.

La suspensión generó polémica | MEXSPORT