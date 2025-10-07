¡Uno más! Cristiano Ronaldo recibe premio al prestigio en Portugal

La primera edición de la Portugal Football Globes se celebró anoche en la FPF Arena Portugal, premiando a las figuras más destacadas del fútbol nacional e internacional. El momento culminante fue la entrega del Globo Prestigio a la leyenda viva del fútbol, Cristiano Ronaldo, quien ofreció un discurso emotivo que combinó humildad, humor y una firme promesa de continuidad.

Cristiano Ronaldo fue reconocido por la FPF | FPF

Emotivo discurso de CR7

Al subir al escenario para recibir el galardón, Ronaldo, el máximo goleador histórico de la selección portuguesa, compartió una anécdota personal sobre su preparación para la noche. Confesó que al ver el nombre del premio, el "Prestigio", le asaltó una duda: "¿Será un premio de final de carrera?".

"Tenía que confesarlo, me puse un poco nervioso y pensé: ‘No puede ser’", dijo entre risas.

Ronaldo reveló haber buscado el significado del premio en Perplexity para entender su alcance. La conclusión del astro fue contundente: "Tengo algunos trofeos en casa, pero tengo que decir que este es especial y bonito... No veo este trofeo como un fin de una carrera, sino como el continuar, por todo lo que he hecho, por toda mi carrera", aseguró

El discurso de Ronaldo se convirtió en una declaración de amor a la Selección Nacional, un sentimiento que, según él, supera su pasión por cualquier club.

Mensaje de Cristiano Ronaldo en redes sociales | X: @Cristiano

"Tengo 22 años en la Selección, creo que eso habla por sí mismo, la pasión que tengo por vestir la camiseta, de ganar trofeos, de jugar por la Selección. Hasta digo muchas veces: si pudiera, jugaría fútbol solo por la Selección, no jugaría por más ningún club porque es la culminación y el auge de un jugador de fútbol", enfatizó.

El delantero, que sigue siendo una pieza clave del equipo, rindió homenaje a las generaciones de futbolistas que lo acompañaron, nombrando a excompañeros. Al verlos, bromeó: "Sé que ya deben estar hartos de verme todavía aquí, en estas ceremonias".

Quiere seguir con Portugal

A sus 40 años, Cristiano Ronaldo no dio una fecha de retiro, pero sí dejó claro que sus planes pasan por seguir en activo un tiempo más.

"Creo que todavía sigo aportando mucho a la Selección y al fútbol. Quiero continuar a jugar por algunos años, no muchos, tengo de ser sincero", afirmó, agradeciendo a sus compañeros de todas las generaciones por las enseñanzas.

Ronaldo seguirá en la selección | AP

Al mirar al futuro de Portugal, el foco está en el corto plazo: "Nuestro objetivo es vencer ya los dos próximos juegos y estar en el Mundial. El Mundial luego se verá... Sería un sueño. Pero paso a paso... Buenas noches a todos".

La primera edición de los Portugal Football Globes no solo premió la excelencia deportiva, sino que también sirvió como escenario para confirmar que la leyenda de Cristiano Ronaldo está lejos de terminar.