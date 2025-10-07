Exentrenador de Santiago Giménez será entrenador de Benzema en el Al Ittihad

El entrenador portugués Sérgio Conceição se prepara para un giro radical en su carrera. Tras un paso discreto por el AC Milan donde dirigió al mexicano Santiago Giménez, Conceição tendrá su primera experiencia fuera de Europa al tomar las riendas del Al Ittihad de Arabia Saudita, vigente campeón de la Saudi Pro League.

Sérgio Conceição con Giménez en el Milan | AP

La noticia fue confirmada por el reconocido periodista Fabrizio Romano, señalando que Conceição será el encargado de sustituir a Laurent Blanc, quien fue despedido el pasado 28 de septiembre luego de la dolorosa derrota ante el Al-Nassr de Cristiano Ronaldo.

Al Ittihad busca el bicampeonato

La llegada de Conceição al fútbol de Oriente Medio se produce después de lo que ha sido catalogado como un fracaso en su gestión con el Milan. A pesar de haber dirigido al equipo rossoneri durante 31 partidos, su balance de 16 victorias, 5 empates y 10 derrotas no fue suficiente, dejando al club lamentablemente fuera de las competiciones europeas.

Ahora, el estratega portugués tiene la tarea de recomponezr el camino del Al Ittihad, que actualmente se encuentra en la tercera posición de la tabla con 9 puntos tras cuatro jornadas disputadas. La temporada es larga, y las expectativas son altas para que el equipo pueda refrendar su título.

Conceição en su etapa con el Milan | AP

De Santiago Giménez a Karim Benzema

Uno de los principales atractivos de este nuevo desafío para Sérgio Conceição es la oportunidad de dirigir a un plantel plagado de talento de clase mundial. Tendrá bajo su mando a figuras de la talla del mediocampista francés N'Golo Kanté, el brasileño Fabinho, y por supuesto, el Balón de Oro Karim Benzema, quienes llegaron a la liga saudí como parte de un ambicioso proyecto.

Con su primer reto fuera del fútbol europeo, Conceição buscará demostrar su valía y llevar al Al Ittihad a la cima, superando así la sombra de su reciente y corta gestión en el Milan.

Conceição dirigirá a Benzema | AP