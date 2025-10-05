Allegri, DT del Milan, admite que se equivocó: “Santiago Giménez no merecía salir del campo”

En un duelo de tensión y expectativas en la Jornada 6 de la Serie A, Juventus y Milan igualaron 0‑0 en el Allianz Stadium, con protagonismo mexicano: Santiago Giménez fue figura, generó la jugada más clara para su equipo, aunque al final el penal fallado por Pulisic que provocaría un empate sin anotaciones.

Santi Giménez con el Milan l AP

El delantero mexicano mostró ganas de abrir el marcador desde el inicio. Alrededor del minuto 32, Santi estuvo cerca con un tiro que exigió al arquero Michele Di Gregorio, en un claro aviso. Posteriormente, en una jugada aérea antes del descanso, cabeceó apenas desviado y se le negaba nuevamente el gol.

Juventus vs Milan l AP

Santi Giménez provocó un penal fallado por Pulisic

Sin embargo, la acción clave llegaría al minuto 52 cuando Santiago fue derribado dentro del área por Lloyd Kelly. El árbitro, tras indicación del VAR, señaló penalti a favor del Milan, pero en esta ocasión el exjugador del Cruz Azul no lo cobraría.

Pulisic asumió el cobro: sin embargo, su disparo se elevó por encima del travesaño, desperdiciando la oportunidad más clara de la noche para el conjunto visitante, en lo que hubiera representado confianza y tres puntos de haberlo anotado.

Santi Giménez en un partido con el Milan l AP

Allegri admite equivocación con Santi

Tras el fallo desde el punto penal, Massimiliano Allegri decidió mover sus piezas ofensivas: Giménez fue sustituido alrededor del minuto 63 por Rafael Leão, en busca de refrescar el ataque de los Rossoneris; pero, parece que se terminó por arrepentirse.

Y es que, tras el juego el entrenador italiano dejó en sus sensaciones que no debió sacar a Santiago Giménez, al menos no tan pronto, resaltando que fue el jugador ‘más relevante’ del equipo; pero, también expresó que pretendía con el portugués.

“Santiago es un jugador fundamental para el funcionamiento del equipo. Su capacidad para asociarse, mantener la posesión y presionar al rival es invaluable. Aunque los goles aún no han llegado, su contribución va más allá de las estadísticas”.

“Gimenez hizo un muy buen partido. Trabajó para el equipo, creó ocasiones y provocó el penalti. Lo sustituí porque pensé que un destello de Leão podría ayudarnos a ganar; de lo contrario, Santi no merecía salir”.

Milan l AP